領展發40億綠色可轉換債　固定年息1.6%　5年來亞洲房託債最低息

領展（0823） 今日宣布，領展發行的40億元綠色可轉換債券，於2024年到期，固定年息率1.6%，為5年來亞洲房託債券中之最低。該股今早低開1%後跌幅擴大，最新報87.85元，跌1.6%，暫錄成交1.47億元。

初步轉換價每基金單位109.39元

是次綠色可轉換債券的發行為全球房地產行業及香港上市企業首例。有關債券已均衡地配售予亞洲及歐洲的投資者。債券可於條款細則所載的情況下以初步轉換價每基金單位109.39元（可予調整）轉換為領展新基金單位。

該債券已獲標準普爾給予「A」評級，及於轉換時發行的基金單位將申請在港交所上市。債券集資所得款項將為符合領展綠色金融架構下、現存及將來的綠色項目提供資金，或用於項目的再融資。

債券有助補充其將到期的融資

領展行政總裁王國龍表示，可持續發展是領展業務模式重要一環，並致力透過綠色措施提升旗下物業組合的長期價值。他又指，該債券有助補充其將到期的融資，並擴闊資金來源及投資者基礎。

假設領展現有基金單位持有量沒有其他變化，以及債券按初步轉換價每基金單位109.39港元全數轉換，領展將發行最多3,656.6萬個基金單位，佔經發行新基金單位擴大後的已發行基金單位數目約1.7%。滙豐及摩根大通為可轉換債券發行的聯席牽頭經辦人。