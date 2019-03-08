【溫多娜手記】復星子公司婦女節送花　背後竟是Marketing策略？

今日這一個平凡又不平凡的日子，溫多娜竟然喺公司收到花，原來仲未到白色情人節，只係「國際婦女節」。收花娜姐自然開心，但打開附上的信件一睇，原來暗藏玄機！

信上開首寫：「這樣一個如常的交易日，你可能在匆忙地去往中環站，趕場上市公司業績新聞發佈會，港鐵乘車路上還翻閲着新出爐的公告。你也可能在電腦前趕稿，思索着新聞點，晚飯也來不及吃。或許你匆忙中忽略了，今天這個平常但又不平凡的日子，正是國際婦女節。」

不過，好快話風一轉，「藉此日子，我們希望你能停下一分鐘，關注女性健康，關愛她，珍惜生命-這一上天的恩賜。乳腺癌，是全球最常見的女性健康殺手之一。其中以具有「黑蝴蝶」之稱的HER2陽性乳腺癌最為兇險，而中國只有20％的病患可以負擔得起昂貴的靶向藥物。」

信內提醒乳腺癌之外，最後亦唔少得推銷自己公司，署名就寫着「復宏漢霖」，霎時間都未必諗起呢間公司。翻查資料，原來是復星醫藥（2196）和復星國際（0656）旗下的生物科技公司，去年12月的時候宣布，擬分拆出來在港上市，並稱已獲聯交所批准。

今次藉着這一枝花，令娜姐睇完信件，都不得不讚公司呢次Marketing策略唔錯。