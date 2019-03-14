737 MAX停飛　傳近5萬億港元訂單受影響　波音股價兩周瀉15%

波音737 MAX 客機五個月內出現第二宗嚴重空難，令各國紛紛下令禁飛涉事機型。原本一直拒絕禁飛波音737 MAX 客機的美國最終也屈服於國際壓力，美國總統特朗普宣布發緊急命令，即時停飛波音737 MAX 8和MAX 9。

不過特朗普表示波音是一間極好的公司，正努力應對問題，禁飛令會持續至波音找到解決方法。而美國聯邦航空管理局（The Federal Aviation Administration，FAA）則指，波音737 MAX客機軟件修訂需時數月，暫未知禁飛令會持續多久，但希望「愈短愈好」。

受消息拖累，波音公司繼多日急挫後，上一交易日盤中一度跌3.7%，收市前回穩，反彈至0.4%。不過整月計，波音股價由3月2日444美元的高位，跌至最新的377.34美元，跌幅逾15%。

史上銷售最快的機型

據波音官網顯示，波音737 MAX極受歡近，獲全球過百間航空公司訂購近4,700架飛機訂單，是波音公司歷史上銷售速度最快的機型。

737 MAX機型有新型機翼、系統和引擎設計，優點是可更省油地完成每次飛行，於2017年正式啟航，本來極受歡迎，但不到2年時間就因安全問題已被全球各國相繼禁飛，將會為波音帶來巨大經濟損失。《彭博》報道稱多國正重新考慮，已訂購的737 MAX機型訂單，或有高達6,000億美元（約4.7萬億港元）的訂單受到影響。投資銀行傑富瑞（Jefferies）和研究機構Melius Research則估計，若737 MAX被要求停飛3個月，波音將蒙受10至50億美元的損失。