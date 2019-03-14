【埃塞俄比亞空難】加拿大「轉軚」宣布禁飛波音737 MAX

埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）周日（10日）發生的空難，是波音737 MAX 8客機五個月內第二宗嚴重空難，外界質疑客機安全有問題，多國紛紛下令禁飛涉事機型。 加拿大早前指無意跟隨有關做法停飛涉事機型，但加拿大交通部長加爾諾（Marc Garneau）周三（13日）「改口」宣布禁飛波音737 MAX，原因是衛星數據反映空難與2018年獅航空難相似。

加爾諾表示，衛星數據反映今次意外與2018年獅航空難的飛行剖面圖相似，因此決定禁止波音737 MAX 8和MAX 9客機進入加拿大領空。數據顯示當時客機的電腦軟件判斷飛機過高，導致自動系統介入迫使機鼻轉向下。加爾諾稱，兩次意外的客機均有垂直波動，情況相似，但強調不代表兩次空難的根本問題相同。

兩間加拿大航空公司包括加拿大航空（Air Canada）和西捷航空（WestJet Airlines）旗下合計有37架波音737 MAX客機。

埃塞俄比亞航空空難導致全機乘客與機組人員罹難，包括18名加拿大人。

空難發生後，連日來陸續有不少國家宣布禁飛涉事的波音737 MAX 8客機，包括中國、埃塞俄比亞、南非、印尼、新加坡、韓國、澳洲及歐盟等。美國聯邦航空管理局（The Federal Aviation Administration，FAA）早前一再重申，不會向這款飛機發出禁飛令，強調暫時未有理據支持停飛；製造商波音亦堅持對737 MAX系列有信心。

（路透社／美聯社）