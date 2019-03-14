多間券商遭證監共罰7.86億　市場人士：事件有阻嚇作用

證監會對4間涉及保薦人缺失的券商（瑞銀﹑渣打證券﹑摩根士丹利亞洲及美林遠東），合共罰款7.86億元，瑞銀香港更遭暫時吊銷牌照1年。市場人士普遍認為，事件可有阻嚇作用，未來新股上市把關工作將更嚴謹。

宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒表示，是次證監開出高額罰單，可對券商有阻嚇作用，相信以後投資銀行在擔任上市保薦人時，把關會更為嚴謹，令每隻上市的新股均是經「精挑細選」，對投資者來說是好事。

他認為，在擔任保薦人工作方面，市場競爭激烈，每宗生意利潤微薄，部分公司或是打「擦邊球」過關上市，是次4間投行因一單生意而蒙受巨額罰款，相信他們以後做新股上市工作時會更為小心，或會影響未來新股上市數量。

宏高證券投資經理梁杰文指，證監會早已開展調查券商保薦人業務，一眾投行已對罰款作了不少撥備。

料未來投行保薦人費用增加

宏高證券投資經理梁杰文則認為，是次事件是市場預期之內，因證監會早已開展調查券商保薦人業務，而一眾投行已對罰款作了不少撥備，是次「天價」罰款，可對市場有阻嚇作用。

梁杰文指，以往投行的盡職審查粗疏，居然可以讓類似中國森林這類做假數的公司上市，最終受害的只會是投資者。他指未來投行或需要多做盡職審查，而令保薦人費用增加，但相信市場會願意承擔相關費用，這對新股質素也有正面作用。