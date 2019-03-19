星展料本港8大業務可受惠大灣區發展　互聯互通有助財資管理業務

早前公佈的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中，提出要提升香港作為國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，並強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心功能。

星展銀行預料，本港在八大範疇當中，包括資產管理、新經濟企業在港上市融資、綠色金融、離岸人民幣中心業務、跨境資金流動、科研、智慧城市及再工業化中受惠。

香港可發展跨境財資管理業務

星展銀行（香港）高級經濟師周洪禮認為，香港可在大灣區內，加強跨境財資管理業務，之後可衍生出其他如跨境外匯即期及遠期業務，另外，「保險通」及「ETF通」，亦將擴闊本港財富管理業務，如「保險通」開通後，內地人可在大灣區內，直接購買本港的保險產品。

周洪禮又指，廣東省的高增值人士及中產，均對財富管理有需求，主要因為內地社會保障仍未充足，加上去槓桿、持續縮減表外業務，都為財富管理帶來機遇。

（許世豪攝）

至於內地仍有資本管制等措施，周洪禮認為，人民銀行自2015年後，已知悉及封鎖所有有可能的走資渠道，長遠而言中國會以大灣區內資金自由流動為最終目標。

他指又，大灣區有助提升人民國際化水平；從去年人民幣貶值的經驗去看，人民銀行提到不希望匯率跌穿某個心理關口，反映人行不想見到人民幣大幅波動，因此若果匯率穩定，本港與人民幣相關的跨境業務，將可重拾發展動力。

中國經濟最快第2季開始企穩

另外，周洪禮預計，內地經濟最遲於會在今年第2或第3季開始企穩。他指出，去年內地推出多項貨幣及財政刺激政策，包括降準及定向流動性措施去刺激經濟，相關效果正在浮現中。

他指，目前內地企業借貸成本正在下降，若未來貨幣供應M1持續反彈，加上基建項目「上馬」，預料經濟中國增長或有6.2%。