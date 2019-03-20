舜宇去年少賺逾14%至24.9億元人民幣　削派息14.1%

舜宇光學（2382）公布截至去年底止全年業績，股東應佔溢利跌14.2%至24.9億元（人民幣‧下同），派末期息56.8分，跌14.1%。

公司去年收入為259.31億元，按年增長15.9%，不過銷售成本卻按年增長19.7%至210.18億元，導致毛利增幅為2.3%至49.13億元。毛利率為18.9%，按年下跌2.6個百分點。

公司解釋，毛利率下跌與手機攝像模組業務毛利率下跌4.7%有關。該產品毛利率下降，受到新廠房利用率仍有提高中﹑人民幣去年貶值，引致材料成本增加，及手機攝像模組業務尚處於產線流程優化，及自動化水準提高過程中。

公司指出去年光學零件收入為60.22億元，按年增長40%，來自光電產品收入為196.09億元，增幅為10.3%，來自光學儀器收入為2.99億元，增加2.2%。

稱今年機會與挑戰並存

對於公司未來發展，公司指出展望今年，宏觀經濟形勢不容樂觀，市場態勢波譎雲詭，仍對未來的經營充滿信心。

公司認為，今年仍是挑戰與機遇並存的一年。本集團管理層將密切關注市場及行業發展動態，加速業務的轉型和升級，持續貫徹發展戰略，並帶領公司在今年取得良好的業績表現。