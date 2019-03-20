【李兆基退休】投資旗艦曾勁賺500億　四叔親授「搵錢成功」之道

恒基地產（0012）創辦人李兆基（人稱「四叔」）宣布考慮退休，他除了生意了得，建立起逾千億元的上市王國外，個人在投資股票上也有不少「斬獲」。

李兆基經營半世紀地產生意，在2004年以私人資金成立「兆基財經企業」，投資本港或海外市場股票，當中他特別熱衷於投資新股市場。

「四叔」李兆基一向熱愛投資股票，特別鐘情於新股市場（李兆基個人網頁截圖）。

鐘情新股市場 代表作為認購中國人壽

李兆基曾在2003年以每股3.625元認購中國人壽（2628）新股，據最後紀錄顯示，至2008年10月底時，他仍持有3.5億股，中國人壽今日收報21.45元，雖然較歷史高位52元回落了不少，但若至今仍未沽出，估計帳面仍大賺62.38億元。

李兆基當年也有參股大量中港新股，包括平保（2318）、神華（1088）、領展（0823）等，這些股份股價均較招股價已有不少升幅，其中領展更堪稱「股王」。

李兆基當年參股大量中港新股，這些股份股價均較招股價已有不少升幅，其中領展更堪稱「股王」。

縱橫地產界半世紀 2004年大舉進軍股市

李兆基在2004年12月成立「兆基財經企業」，當時資產值為500億元，公司的投資大方向是由他親自掌舵。在2006年，他接受訪問時表示，在短短兩年間，兆基財經的資產由500億元翻倍至1,000億元，「亞洲股神」之名亦因而得名。據報，在2008年金融海嘯前，兆基財經的資產值曾高逾2,000億元，但一場金融海嘯卻令兆基財經資產「唔見近一半」。

四叔在個人自傳中許下承諾，在恒指達三萬點時，每年捐出十億元做慈善（李兆基個人網頁截圖）。

格言是「聚散之道」 多做公益事業

講到搵錢之道，李兆基的格言是「聚散之道」，認為「搵錢要成功，使錢要成功」。即是要多做公益事業，出錢、出力、出計劃，才能達到「使錢成功」。在2017年11月時，恒指突破3萬點，四叔隨即兌現承諾每年捐出10億元予慈善團體。

四叔個人網頁指出，他曾捐給內地3間大學共6億元人民幣，亦有捐贈香港9間大學，合共超過10億元。另外又設多個獎學金，並有資助中港及海外多間學校擴建校園、改良設施。