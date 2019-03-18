【豪宅差餉租值】李兆基山頂新大宅直擊　勢成明年租值王「黑馬」

不少城中富豪均鍾情於「住House」，例如「誠哥」李嘉誠60年代已經買入深水灣獨立屋，曾拆卸重建後與長子李澤鉅同住；賭王何鴻燊以及新世界（0017）鄭裕彤家族亦於淺水灣擁有豪宅。 唯獨恒基地產（0012）主席李兆基，過去一直住在旗下中半山麥當勞道分層豪宅惠苑頂層，一住便住了近40年，直至去年位於山頂白加道35號屋地的「李氏皇宮」獲批入伙紙，才「細屋搬大屋」，新居較惠苑的面積大近5成。 「李氏皇宮」面積「升呢」，差餉租值應該同樣飆升，但由於新落成未夠一年，最新估價冊未有顯示相關資料，相信明年該宅將有望成為最貴租值豪宅的「黑馬」！

建有3幢洋房​ 擁16個車位

恒基主席李兆基家庭觀念極重。據報他一直都與長子李家傑、次子李家誠及女兒李佩雯，住在以其前妻劉惠娟命名的「惠苑」頂層，面積約1.8萬呎。

幼子李家誠9年前稱「屋企人想住吓house」，就以18.2億元投得山頂白加道35號屋地，開始打造「李氏皇宮」，去年5月終獲屋宇署獲出批入伙紙。資料顯示，項目建有3幢洋房，包括兩幢5,312呎及1幢5,925呎大屋，計及其他設施，包括有1個大泳池、16個車位及不少綠化空間總樓面達26,758方呎。

創當時全港最高樓面地價紀錄

大宅前身為中建企業許世勳家族持有的豪宅項目Falconridge，當時設有8伙面積約3,300呎的分層住宅。2010年5月推出作私人拍賣，最終由李兆基家族以18.2億元投得，地盤面積53,350呎，以可建樓面26,675呎計，每方呎樓面地價達68,229元，創下當時全港最高樓面地價紀錄。

值得一提的是，項目豁免樓面高達31,572方呎，整個項目總面積為58,330呎，發水比例達118%。四叔等曾於2013年就項目向地政總署補地價，涉及約3.36億元，有指補地價目的是要加建有蓋停車場及平台花園等設施。

明年或擊敗「誠哥」 躋身三甲

由於大宅新落成未夠一年，差估署未公布最新租值，由於經「發水」後總面積近6萬呎，因此相當有潛質擊敗一眾城中富豪，如香港首富李嘉誠的大宅，登上最貴租值豪宅的三甲之位。

今年本港最貴租值的超級豪宅由淺水灣道89號位榜首，由經營洗浴用品等生意的湖北富豪、絲寶集團主席梁亮勝持有，評估租值（假設單位出租時每年可得租金）達1,349.4萬元，即平均每月租值達112.45萬元，去年為1,311.6萬元，按年升2.9%。

排名第二是股王騰訊（0700）主席馬化騰持有石澳大浪灣道13號大宅，最新租值1,245萬元，平均每月租值達103.75萬元。李嘉誠持有的深水灣道79號大宅則排第3位，租值為963.6萬元，每月租值80.25萬元。至於「亞洲樓王」的山頂超級豪宅Mount Nicholson，其中1號屋租值維持955.2萬元，降至第4位。