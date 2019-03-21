紐約檢方﹕Facebook及Google遭1立陶宛男子　用電郵騙1億美元

作為科技界龍頭的Facebook及Google遭到騙案，據美國紐約南區檢方指出，被1名立陶宛男子騙取逾1億元（美元‧下同）。其後涉案男子被拘捕，2間公司亦追回了部份款項。

據美國紐約南區檢方進一步指出，1名立陶宛男子承認參與1宗複雜的電訊欺詐案，從2間科網公司騙取款項。檢方指出該名為Evaldas Rimasauskas的50歲男子，承認從2013至2015年間參與詐騙案，促使Facebook及Google從海外轉賬數以百萬元計款項。

開設公司 名稱與2科網有生意往來公司一樣

檢方又指出Evaldas Rimasauskas在立陶宛成立一家公司，名稱則與Facebook及Google常有數以千萬元生意往來硬件生產商相同。其後向2間科技公司發出電郵要求付款，並引導對方將款項匯至由其控制﹑在拉脫維亞及賽浦路斯設立的銀行戶口。

檢方指出在收到款項，Evaldas Rimasauskas便會將款項分若干分，再分別匯至拉脫維亞﹑賽浦路斯﹑斯洛伐克﹑立陶宛﹑匈牙利及香港等地多個銀行戶口，並且涉偽造收據﹑合約及信函，向銀行提交有關文件以證明交易的真確性。

收款後再分成若干分匯至不同地區銀行戶口

立陶宛當局在2017年3月逮捕Evaldas Rimasauskas，並在5個月被引渡到紐約。法庭文件顯示，Evaldas Rimasauskas已同意繳付從詐騙中取得4,970萬元。檢方指出案件會在今年7月24日宣判。

對於該宗騙案，Google發言人指出公司發現有關詐騙行為便向監管機構報告，目前已追回款項，對事件得以解決感高興。Facebook發言人則在聲明內指出，大部份款項已追回，並一直配合調查。