【長和系業績】李澤鉅﹕不賣屈臣氏　進行收購時不會志在必得　

長和系近年積極在海外物色併購項目，包括成功在澳洲及加拿大等地成功收購Duet等項目。可是去年由旗下長江基建（1038）牽頭收購澳洲能源企業APA卻失敗。在今日的記者會上，長和（0001）及長實集團（1113）主席李澤鉅，就在海外收購項目的成績作出回應，指出不會對任何項目抱持志在必得的心態；又表示不認為外國社會，有不歡喜與中國人有生意往來的想法。

李澤鉅表示，未見有相關情況，早前長和亦成功在意大利收購項目，「唔見到排斥我們，全世界點會唔鍾意同中國人做生意。」

他又重申，做買賣會不論成敗，「冇志在必得嘅心理，平常心咁做，唔會做到就等於成功，做唔到等於不成功，如果咁就不客觀去睇項目」又表示會以最後的成績去計算，「做4個3個成功，點都好過做2個2個都成功。」

強調無意出售屈臣氏

另一方面，近日有報道指出，新加坡主權基金淡馬鍚有意減持部份屈臣氏持股。在會上多次被問有關問題。剛開始時，李澤鉅表示，「傳聞好難comment(評論)，長江和記有好多寶貝，其他股東未必知道價值」。後來再被問到，李澤鉅回應：「價值係到，但我地無諗到要賣」。而聯席董事總經理霍建寧則補充，「（屈臣氏）好值錢唔一定要賣，呢間公司係好好。」

李澤鉅亦笑言，自己發現不論經濟好壞，護膚化妝品都一定需要。

霍建寧又指出，長和與淡馬錫係相當好，得悉對方有意出售部分股權時，「我地都支持，有幫手做due diligence（盡職調查）。」不過有記者問及，會否考慮購回淡馬錫所沽出的屈臣氏股份。李澤鉅及霍建寧均沒有回應。

至於會否考慮分拆屈臣氏上市，他強調不會抹殺任何可能性，但笑言「暫時呢5分鐘無呢個決定」。

李澤鉅（圖中）明言，屈臣氏為長和核心業務，無意出售。（羅君豪攝）

明言難預測樓市走勢

在談及樓市時，李澤鉅明言難以作出預測，「住屋需要係有係到，供應唔係好多」，可是有很多難預計因素，無人有百分百的水晶球。他強調地產乃是主業，未來會持續發展地產，惟策略上會較保守，以確保盈利質素。

李澤鉅指出，長江實業連同長江和記 2018 年度之盈利合共一百億美元，但不著眼於盈利的連年增長，最重要是資產增值。他又指出集團對投資物業估值偏向保守，並提及旗下酒店的資產組合，在港擁有約15,000間酒店房，過往會計準則下無須重估，以每呎千多元入帳，但市場呎價隨時以萬元計，估計酒店的重估盈利更多。

對於曾有報道指出，政府會即將向立法會提交空置稅的立法程序。問到對空置稅看法時，李澤鉅拒絕正面回答，只稱與政府有很多溝通，並稱公開發表意見是對任何政府、官員不公道，較少於公開場合發表意見，相信有不同商會對政府反映意見。

稱電能仍是重要成員

就有關電能實業（0006）未來角色，李澤鉅指出不會有減持股份等任何特別變動，電能依然為集團重要成員，尤其是涉資巨大的項目，電能亦會參與其中，「電能會參與其中，做大deal冇CKA出馬買唔到。」

此外早前長和購入逾3,000萬元合和實業（0054）股票，而今早合和就私有化進行表決。他指出購入合和股份是「好細的treasure investment」。被問到若合和成功私有化的感想，他僅稱「成功左恭喜佢」