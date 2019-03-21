騰訊：已有8款遊戲獲批　冀未來收入多元化

騰訊（0700）主席馬化騰在業績記者會表示，公司去年9月底重整架構，最重要的變化是將雲、智慧產業相關板塊的部門聚合起來，強調騰訊的目標不是簡單的雲收入，而是整個服務從消費轉向產業互聯網，「中國互聯網進入下一階段，流量紅利已經不多」。總裁劉熾平指，除遊戲業務，廣告和支付業務都不錯，強調未來會均衡發展，將收入進一步多元化，故今年首季或公布新的收入板塊。

馬化騰指，希望建立一個開放的雲生態系統，讓大量傳統的IT合作服務商跟他們合作拓展，這與騰訊的支付體系有關，因支付是成為整個雲解決方案的核心部分，包括社交廣告、雲合作伙伴、雲客戶等，形容這不是分散業務，因此不要簡單從雲的短期收入或利潤去看。

騰訊總裁劉熾平（左二）表示，相信未來騰訊將有更多遊戲上線，料遊戲業務將有改善（方家遠攝）。

積極與當局溝通取「吃雞」遊戲版號

騰訊總裁劉熾平則指，過去一年內地遊戲版號延遲批出，公司很多新遊戲無法上線，自今年首季內地重啟審批遊戲以來，公司已有8款遊戲獲批，相信未來亦有更多遊戲上線，料遊戲業務將有改善，並繼續尋找「爆款」遊戲。他說，內地類似《絕地求生》的競技遊戲亦曾獲批版號，目前正與當局積極溝通，不排除會透過修改內容以取得版號。

劉熾平強調，遊戲在海外存在較大的機會，將會加大投入，例如與其他公司進行版權合作，再將遊戲於世界發行。他拒絕評論競投屈臣氏股權傳聞，指公司在零售中是希望提供技術或資本，而並非要核心做零售。他又說，騰訊於第一季度可能會公布一個新的收入板塊，在第一季度業績會看到。

騰訊主席馬化騰（圖中）稱，騰訊非常關注5G發展，因基礎設施變化也會影響互聯網服務形態（方家遠攝）。

騰訊未有打算於科創板上市

對於5G發展，馬化騰說，5G是一個全新的寬帶移動互聯網，因為不僅帶寬靠高度，根據不同應用還可以提出不同的質量需求，尤其包括物聯網，產業互聯網非常需要5G的網絡支撐。他強調騰訊非常關注這些變化，因基礎設施變化，包括終端技術變化也會影響甚至重構整個互聯網服務形態。

問到會否回內地上市，劉熾平指，關注到內地推出科創板，但現時公司在科創板上未有任何計劃，在分拆業務上市上亦無任何計劃。