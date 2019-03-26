傳金管局周內發首批虛擬銀行牌照　眾安不評論申請進度

有傳金管局會在本周內發出首批虛擬銀行牌照。作為申請人之一的眾安在綫（6060），其管理層在昨日業績記者會上，對申請虛擬銀行牌照的進展不予置評。在會後聯席首席執行官兼眾安科技執行董事姜興，被問到若果成功申請對業務的影響時則表示，中國過去幾年在保險行業的創新走得比較快，眾安保險作為中國第一家互聯網保險公司，為互聯網提供了一個很大的舞台，而這個舞台的價值未來會慢慢體現出來，認為中國特別是健康險及創新的保險發展將非常快。

姜興指，對香港監管（審批虛擬銀行牌照）不予置評，因目前是敏感時期，但指如果能走出這一步，對香港金融科技未來的創新和發展肯定是一個重要的里程碑，「眾安保險過去5年在數字化轉型和保險科技方面的投入，我們還是有很強的實力和能力」。

去年綜合成本率下降逾12個百分點

眾安在去年承保業務方面，綜合成本率相比2017年降低了12.2個百分點至120.9%。其中，費用率相比2017年下降12.6個百分點到61% ，賠付率則控制在59.9%。要降低賠付率只能做好風險管理。但被問到如何再下調61％的費用率，公司聯席CEO陳勁指，每個產品的綜合成本不太一樣，包括健康險、消費金融、車險等，整體上來看，公司會大力推動盈利性好的產品。另外，公司要改善渠道成本，包括用科技的力量做更多事情，例如用戶數據交叉銷售，發展融資渠道。

被問到投資方面，公司首席財務官鄧銳民指，約190億投資中股票基金類型只是佔8.4％，比例比較低，去年因股票市場表現較差，影響全年業績，惟強調公司的投資取向比較穩固，作為投資公司。雖然市場變動，但是比較穩健，又指出公司不會花很多時間做投資，已交給專業的外部資產管理公司，公司精力會聚焦業務方面，包括科技和保險業務。

對於科技如何有助減低業務成本，他說，過去5年累積了很多經驗、客戶數據、客戶資料、市場變動，未來5年更應該精準提升服務，有更高質量的保險，包括賠付、定價，到如何簡化或提高流程。他指通過科技去提升，可以控制綜合率和賠付率，同時可以大大減低渠道費和成本。