【自願醫保】下周一全面推行　保險公司：冀吸納現時無醫保的市民

自願醫保計劃下周一（4月1日）全面推行，食衛局於今天的啟動禮上公布獲批的保險公司和計劃詳情，自願醫保的標準計劃中，所有年齡的每年平均保費為4,000元，根據年齡劃分的保費則由2600元至9800元不等。各大保險公司對有關計劃的最新回應如下︰

永明金融︰引領更多市民了解自己醫療保障需要

香港永明金融有限公司分銷及市務總經理區張明儀表示，自願醫保計劃的推出是一個很好的契機，引領更多市民了解自己的醫療保障需要。她認為負擔能力及服務是市民在選擇醫療保障時的重要考慮，希望可以透過具競爭力的保費，吸納從來沒有醫保或者現有保障不足的市民參與自願醫保計劃。

友邦香港︰應盡早規劃個人長遠醫療需要

已獲食衞局批出自願醫保標準計劃及保靈活計劃的友邦香港則表示，香港仍有一半市民未有任何形式的醫療保障，公司建議廣大市民應盡早規劃個人長遠的醫療需要，透過自願醫保計劃，重新檢視已有的醫療保障是否足夠。

宏利︰扣稅方案助市民享更佳健康醫療保障

另外，宏利亦歡迎政府推出自願醫保計劃，並稱將於4月1日公布公司的自願醫保標準計劃和靈活計劃相關詳情，以配合政府新推出的稅務優惠政策。宏利在醫保方面具有豐富經驗，深信此等可扣稅方案可令市民享受更佳的健康醫療保障。

AXA安盛︰投保時宜考慮三大要點

同獲批出標準計劃及彈性計劃的AXA安盛，公司香港及澳門醫務總監---醫療及僱員福利業務邱家駿則建議，市民宜就保障範圍、保費差異和再核保需要三方面考慮投保。他估計，計劃推出後消費者會先行觀望。他透露，AXA安盛的7成現有醫保客戶將可於續保時，免核保自動提升至自願醫保靈活計劃。