嘉里物流：繼續優化資產　考慮中項目達7至8個

嘉里物流（0636）擬向嘉里建設（0683）出售2間貨倉，總作價為36億元，預期潛在收益為20億元。集團總裁馬榮楷表示，沙田貨倉主要用作出租，而柴灣貨倉因距離物流運輸集中地葵荃區較遠，空置率比較高，故把該2個貨倉出售。

他稱，公司會繼續優化資產，現時有7至8個項目在考慮中，希望把效益較低的資產，換成高效益資產，以套現現金，在大中華地區外的地方投資，為股東帶來更多回報。在派特別息方面，稍後有更多消息會再公布。

馬榮楷（左2）指公司會繼續優化資產，產，現時有7至8個項目在考慮中，希望把效益較低的資產，換成高效益資產，以套現現金。 （鄺月婷攝）

冀年底完成分析泰國業務

嘉里物流在3月中公布，正在考慮將間接附屬公司Kerry Express（Thailand） Limited於亞洲獨立上市。馬榮楷指，將會向聯交所提交申請，希望今年年底完成分拆。

嘉里物流的中國物流業務溢利在去年下跌12%；馬榮楷說中美貿易戰在去年下半年逐步升溫，至2019年才稍為緩和，令中國業務表現差過預期。不過，雖然出口至美國的訂單數量縮減，但出口到東南亞、南亞國家的訂單則有增長。他透露中國業務在今年首2個月有雙位數增長，希望全年可錄正增長，長遠希望把中國業務由出口主導，轉為內需主導。

冀政府牽頭 讓大灣區內城市予通關優惠

馬榮楷認為，本港土地不足，若政府牽頭，讓大灣區某些城市給予本港通關優惠，推出更多清關和對接的便利措施，不少廠商可把生產線搬至大灣區，有助降低人工成本，以及促進本港物流業發展。