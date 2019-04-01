高登進軍區塊鏈科技　推自家「膠幣」　CEO︰冀提升派膠形象

香港有數個熱門討論區，想必包括高登。該論壇引伸出高登文化，對香港次文化影響深遠。該網站最近有新搞作，就是與香港虛擬貨幣平台 HKCEXP 合作，推出旗下首枚虛擬貨幣「膠幣」，以進軍區塊鏈科技，最快今年上半年上架。

香港高登網站行政總裁林祖舜表示，今次發行「膠幣」不涉及集資活動，其暫時亦不會與金錢掛勾，初期高登會員可用膠幣支付會員頭像，打賞熱門帖子，或者參加會員活動，將視乎市場反應，才推出其他使用方案。

他提到，只有在網站內獲得「膠幣」，由於會員開帖後，其他會員過往用「派膠賜酒」方式給予評價，日後網站系統會分析每個帖子的正負評價、觀看人數、回應數目等，如反應理想，帖主可分配一定數量的「膠幣」。不過，單純開設新戶口，不會獲發「膠幣」。高登估計初期的流通量約1,000萬個。

HKCEXP行政總裁張秀蓮表示，日後「膠幣」會接入其平台生態圈，增加高登會員優惠，並且用戶可在平台上兌換消費優惠券。

林祖舜﹙左二﹚表示，暫時該「膠幣」與金錢不會掛勾，高登仔可用膠幣支付會員頭像，打賞熱門帖子，或參加會員活動。（馬健彰攝）

網站月均瀏覽量超過百萬

林祖舜又指，「膠幣」的出現，目標令到高登的「派膠」更加形象化。他又透露，目前網站會員人數約40萬，當中1成為外地會員，月均瀏覽量超過100萬人次，過去數年會員數沒太大變化，期望「膠幣」的出現，令會員數有雙位數增長。他續稱，網站主要用戶是27歲以上至30多歲的人士，但未有考慮將會員登記方式改變，亦即是用家想申請高登帳戶的話，必需使用特定電郵地址才可註冊。

對於另一討論區「連登」的掘起，林祖舜不願置評。但對於另一熱門討論「香港討論區」，他指該討論區的營運十分成功，但高登不打算走這一條路線，相信高登自發討論的性質會更強。他又表示，高登創立11年，已經實現盈利，收入除來自廣告外，亦有與廣告客戶贊助的活動。