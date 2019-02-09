【多圖】網紅「七七」才是千年一遇？　美少女原來由高登仔發掘

雖然美少女這種生物好養眼，但不是每一位都能夠令人難以忘懷，而以下介紹這一位網名叫「七七」的美少女，卻不時成為高登仔、連登仔的談論對象，最近更有網友在連登討論區開Post大讚她又靚出新境界，指她清麗脫俗、擁有初戀的感覺，不似其他網紅擁有「一號眼」、「二號鼻」，相信她是「屙粉紅色便便」。

「七七」最初在2015年於高登討論區上出現，當時是有網友睇無綫新聞時發現一名清純美少女，好快便有「起底組」成員查出她小部分背景資料，例如她的本名是漆昱辰、洋名叫Sunny，於樹仁大學商學院就讀，中學四年級從四川來港……

「七七」的清麗脫俗令高登仔、連登仔精神為之一振。（微博）

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之後，開始在網上累積人氣的「七七」便因為一件事突然在微博爆紅。2015年年末，她在微博上公開出寫真集的計劃，更坦言以眾籌方式尋找製作資金，網民指她「讓粉絲出錢出寫真賣給粉絲」是「騙粉絲錢」，引起廣泛網民討論。事後，「七七」在網上公開道歉，又表明自己的確沒有資金出寫真。

這張相片是「七七」首本寫真集裏面其中一張相片。（網上圖片）

雖然眾籌出寫真一事引起負評，但事件卻沒有阻礙「七七」的發展，相反，她比往日更受歡迎。三年間，她的微博帳戶便累積了276萬名粉絲，而她的人氣亦令她接了不少網拍、宣傳商品等工作，所以在2017年時，仍未完成學位的她便離開了樹仁大學，專心發展網紅事業。

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想知「七七」的感情狀況？上年便有報道便指「七七」與內地真人騷《明日之子》參賽者孫澤源拍拖，更公開多張兩人手拖手到大型家具店逛街的相片。雖然網民都指他們非常匹配，但仍然有粉絲覺得自己還有機會，當中可能包括中國首富王健林的獨生子王思聰，因為他曾經在微博上盛讚「七七」：「好美啊，怎麼這麼美？」

「七七」的緋聞男友孫澤源曾參加內地真人騷《明日之子》第二季。（微博）

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