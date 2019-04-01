零售管理協會料第1季銷售微跌　上半年市況不樂觀

零售業過住依靠旅客帶動增長，惟在訪港旅客數字不斷上升的同時，本地零售銷售不升反跌，更結束連續23個月升幅。政府統計處公布，2月份零售業總銷貨值407億元，按年大跌10.1%，今年首2個月銷貨值跌1.6%，訪港旅客數字首2個月則升16.6%。

零售管理協會主席謝邱安儀在電話會議上表示，內地旅客數字增幅，不代表可帶動本地零售，現時內地遊客來港不單為購物，亦希望到處觀光，獲得旅遊體驗。她表示不會對此現象感到「失望」，零售商需要把握遊客的購買力，出奇制勝地進行變革，迎合他們想要的購物模式，如新零售的購物體驗等。

謝邱安儀稱，即使中美談判出現好結果，零售業正處於疲弱狀況，重新錄得明顯升幅亦需要一段時間。（歐嘉樂攝）

料第一季銷售微跌 對上半年市況不樂觀

受今年農曆新年時間提早影響，1月份零售業總銷貨值升7.2%，2月則跌10.1%。謝邱安儀表示，首2月表現較去年微跌，而會員已她反映3月份表現持平或微跌，暫時未見零售商調整店舖數目及裁員，預料首季整體銷售表現亦會出現微跌。至於4月雖然有清明節及復活節假期帶動消費，但亦是本地人出外旅遊的旺季，對上半年市況亦不樂觀。

長遠而言，她指出零售表現仍取決於中美貿易戰的走向，認為中美兩國似乎希望平靜地等待問題解決，但即使談判出現好的結果，零售業正處於疲弱狀況，重新錄得明顯升幅需要一段時間，對下半年市道復甦亦不感樂觀。

珠寶首飾銷售持續下跌，她認為，受中美貿易戰影響，內地旅客消費力減，該分類會一直錄得單位數跌幅。而電器、衣物及化妝品類增長收窄或下跌，則由於天氣回暖、內地打擊代購等因素影響。