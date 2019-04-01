投資推廣署擴大金融科技周規模　獲發牌虛擬銀行或展示服務

投資推廣署宣布，第4屆香港金融科技周定於今年11月4日至8日舉行，3間獲發首批虛擬銀行牌照的公司，或可在會上展示其服務。金管局正處理另外5個申請，屆時可能已發出更多牌照。

該署指，金管局上周三宣布向Livi VB Limited、SC Digital Solutions Limited及眾安虛擬金融發出虛擬銀行牌照，這些虛擬銀行預期將於6至9個月內正式推出首批銀行服務，正可在 11 月初的香港金融科技周會上展示其服務。

逾半本港金融科技公司成立3年以上

投資推廣署最近統計顯示，香港有超過550間金融科技公司，當中52%創辦人來自海外，其餘創辦人則來自本地或內地。金融科技公司視香港為區內業務拓展的跳板，有61%公司計劃拓展業務至全球市場，而28%公司則著眼大中華市場。

投資推廣署助理署長吳國才指，香港金融科技生態圈日趨成熟，其中超過一半的（51%）金融科技公司已經成立3至4年或以上。他又指，去年香港金融科技周吸引超過8,000名參加者，隨着機場擴建及港珠澳大橋新落成，科技周亦可向參加者展示香港作為「雙門戶」的角色。

香港金融科技周今年將移師至亞洲博覽館，以舉辦更多不同種類的節目及商業活動，並容納更多參展商及參加者。