【虛擬銀行】陳茂波：毋須設實體分行　省燈油火蠟、租金回饋客戶

金管局上周三（27日）宣布，發放首批3個虛擬銀行牌照。財政司司長陳茂波今日（31日）在網誌中表示，虛擬銀行的營運模式和成本結構有別於傳統銀行，虛擬銀行不須開設實體分行，將可把節省下來的租金和「燈油火蠟」回饋客戶，因而有更大空間吸納不同的客戶群。

財政司司長陳茂波在網誌中表示，虛擬銀行的營運模式和成本結構有別於傳統銀行，虛擬銀行不須開設實體分行，將可把節省下來的租金和「燈油火蠟」回饋客戶。（陳茂波網誌）

金管局宣布向Livi VB Limited（中銀香港、京東數科及怡和集團合資）、SC Digital Solutions Limited（渣打香港、電訊盈科及攜程金融合資），以及眾安虛擬金融有限公司（眾安在綫及百仕達集團合資）授予銀行牌照，經營虛擬銀行。

陳茂波表示，受制於本身營運成本考慮，現時銀行較少在一些較偏遠地區設立分行，以致當區居民使用銀行服務並不方便；許多銀行仍設立最低存款額要求，或對低額存款帳戶徵收手續費，特別對基層市民而言，並不理想。

根據金管局的要求，虛擬銀行也不能設立最低戶口結餘要求或徵收低戶口結餘收費，陳茂波認為，小額存戶日後可有更多選擇。

陳茂波又指，虛擬銀行服務預期可以在6至9個月內正式推出，金管局將繼續審批餘下五家虛擬銀行牌照的申請。