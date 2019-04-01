【理財】延期年金、可扣稅MPF　邊樣抵買啲？　解答新政策5大疑問

由2019/20課稅年度起，納稅人可按個人需要，繳付合資格延期年金保費及作出可扣稅強積金自願性供款（TVC），而且更可享薪俸稅或個人入息稅扣減，個人扣稅上限為每年6萬元。 年金、延期年金以及可扣稅強積金自願性供款皆為生效的措施，究竟年輕打工仔是否值得投保/供款？在理財角度上又有什麼需要注意？本文將一一為大家解答。

立法會於上星期三讀通過《2018年稅務及強積金計劃法例（關於年金保費及強積金自願性供款的稅務扣除）（修訂）條例草案》，由4月1日起生效。圖為財經事務及庫務局局長劉怡翔於立法會解說相關措施細節。（資料圖片/羅君豪攝）

年金、延期年金及可扣稅自願性供款皆是剛生效的措施，投保/供款者更可享稅待遇，不過不少打工仔應對這些扣稅政策未為了解。為了悉除大家的疑慮，記者訪問了特許公認會計師公會資深會員（FCCA）、強積金工具書《積金大反擊－投資智勝七招》作者梁世傑解答一系列問題。

1. 年金是什麼？

根據投資者及理財教育委員會的資料，年金是一種長期保險產品，目的是幫助投保人把資金轉化為穩定現金收入。投保人向保險公司繳付保費，其後可即時或於指定年期或年齡開始，分期獲得保險公司派發的年金收入，直至合約訂明的時期。年金一般可分為「即期年金」與「延期年金」兩類。

市民可於2019年4月1日開始投保合資格延期年金保單或開立「可扣稅自願性供款帳戶」作供款，稅務扣除措施於2019/20課稅年度開始生效，納稅人可於填寫2019/20課稅年度的個別人士報稅表時申報有關扣除。（GettyImages/VCG）

即期年金：沒有累積期，投保人一次過繳付保費後，隨即每月領取年金收入。例如，由政府推動的「香港年金計劃」便是即期年金。即期年金一般較適合退休人士，因為他們一般擁有資金，但卻沒有收入。退休人士可以部分積蓄購買即期年金，隨即獲取長期穩定年金收入。



延期年金：設有累積期，投保人可一筆過或分期繳付保費，讓資金在累積期內積存生息及繼續投資，待一段時期後（例如退休時）才開始領取年金收入。這類年金較適合在職人士，讓投保人在年輕時以分期儲蓄方式累積資金，並在退休時把資金轉化為穩定年金收入，以供退休生活之用，而合資格的延期年金產品保費更可享稅務扣除。另外，延期年金產品需符合保監局發出的指引，其有關保費才可以扣稅。

私營保險公司所提供的年金一般以延期年金為主，需留意這些產品所派發的年金額一般分為「保證」及「非保證」兩部分。「非保證」部分一般受保險公司的投資回報、理賠及盈利等因素所影響。在極端情況下，「非保證」部分可以是零。（資料圖片）

2. 購買延期年金需注意哪些事項？

 可否扣稅；  內部回報率（Internal Rate of Reutrn）是否比政府的即期年金吸引；  供款年期及入息年期；  供款期及入息期間過身的安排；  退保的安排；  其他選項，例如有否二人同行。

梁世傑指，如果夫婦二人一同上名買金年，有些年金計劃可以讓夫婦二人按最後在生人士的年歲去收取入息，不過金額於首位過身後可能有所減少。（資料圖片）

3. 如購買合資格延期年金保費，應如何計算退稅額？

繳付合資格延期年金保費的個人扣稅上限為每年6萬元。將此最高6萬元扣稅額乘以個人薪俸稅及個人入息課稅率才是扣稅金額。由於2019年度財政預算提出2018至2019年度的薪俸稅有75%或2萬元稅務寬減，因此對年薪40萬元（即月薪約3萬3千元）以下人士來說，2萬元的稅務寬減是不會用得盡的。梁世傑稱，若減除稅務寛減後，打工仔只需繳交下一千幾百元的稅款，那為扣稅而額外增加購買年金及強積金供款就不是很值得。

至於夫婦二人退稅額方面，如果其中一人購買12萬元可扣稅延期年金，然後自己用了最高6萬元扣稅額後，是可將餘下6萬元分配給配偶作扣稅額，即一人買延期年金亦可讓二人扣稅，而且採用「分開計稅」的夫婦亦適用。

有關計畫可節省的稅款額視乎個人收入、所享有的扣除額及免稅額、以及合資格延期年金保費或可扣稅自願性供款金額而定。以現時最高的稅率（即17%）計算，每年最多可以節省10,200元稅款。（GettyImages/VCG）

4. 繳付合資格延期年金保費 VS 可扣稅強積金自願性供款（TVC）

強積金可扣稅自願性供款（Tax Deductible Voluntary Contributions，簡稱TVC）是在本課稅年度才生效的新的供款模式。強積金成員只需開立TVC賬戶並供款，即可申請扣除個人入息稅。扣稅額以政府規定的年度限額為上限。另外，所有在TVC帳戶中的結餘，除符合法例訂明的特定情況外，無論是否有申請扣稅，都須存放至65歲退休時才可提取。

一般認為，退休儲蓄應大約佔收入的15%至20%，而在扣除MPF的10%僱主僱員供款，餘下尚欠5%至10%可由年金及自願供MPF補充。不過，由於MPF強制性供款有上限，因此高收入人士須注意是否需要額外增加退休儲蓄。

梁世傑指，延期年金的保費支付有既定金額，斷供可能會有損失；TVC則比較隨意，但投資市場有波幅。一般年金的保證回報只有2%至3%，如果能好好管理強積金投資而有5%至6%回報的話，年輕人運用強積金作退休儲蓄比年金有更好的回報滾存，亦較能承受市場波幅的風險。臨近退休人士的風險承受能力下降，可逐步將TVC轉去年金。

梁世傑指，現時香港大部份年金沒有按通脹調整，即使是逐年遞增入息的年金亦未必跟得上通脹，所以退休儲蓄需要年金以外的投資去抗通脹，MPF是其中一個選擇。（資料圖片）

5. TVC是否好的理財選擇？

梁世傑表示，年輕人一般收入及交稅不多，為着扣稅而供TVC並不可取， 因TVC供款會被「鎖死」幾十年，損失資金流動性，幫助不到眼前的讀書、買樓、結婚等大額開支。

臨近退休人士的儲蓄大多於退休後才用，TVC 變相增加投資回報。夫婦二人各有最高6萬元扣稅額乘以17%稅率，二人合計有20,400元減稅，起碼可以作一次豪華遊。

梁世傑表示，是次扣稅最大受益者應該是55歲以上的臨近退休人士。至於合資格可扣稅私營延期年金，亦因為扣稅，在綜合內部回報率計算可以貼近政府即期年金一點，不致太落後。（受訪者提供）

梁世傑認為，年輕人要善用延期年金及TVC，應擴闊個人理財的視野。年輕人大多會開始考慮購買人壽保險，如果有意購買儲蓄型人壽保險的話，可以將分紅式儲蓄型人壽保險與「定期壽險＋延期年金」作比較；而有意購買基金式儲蓄型人壽保險的，則可與「定期壽險＋TVC」作比較。

他續指，有意購買儲蓄型人壽保險都預期保費會被鎖死幾十年，但「定期壽險＋延期年金或TVC」在同一金額付出下，比起儲蓄型人壽保險有更高保障、更高儲蓄回報、資金流動性可以自行控制，而且亦可享受到些少扣稅，「自己多做功課，可以盡量利用市場上不同的產品，更有效率地盤活資產。」

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