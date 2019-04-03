【大灣區】內地經濟學家樊綱：三地宜推動公共服務一體化

粵港澳大灣區規劃綱要於2月中出台，人民銀行貨幣政策委員會委員、經濟學家樊綱表示，大灣區發展不僅關乎交通、物流互通等因素，三地公共服務一體化同樣急需推進。

樊綱於深圳出席星展大灣區論壇時稱，為了促進區內人才流動，三地政府應着手達致醫療、教育、住屋等公共服務及社會福利一體化，並應淡化戶籍限制，以加快公共服務均等。他認為，公共服務一體化可先於城市群內試行，並進一步擴展至鄉鎮，最終達致城鄉一體化。然而樊綱承認，該項議題現為大灣區的難題之一，但隨着政府及公眾不斷關注，必然有望解決。

人民銀行貨幣政策委員會委員、經濟學家樊綱估計，粵港澳大灣區人口或會由現時的7,700萬倍增至2050年的1.5億。（文顥宗攝）

當局城鎮化戰略已重回正軌

他指出，現時中國的城市化道路只走了一半，估計人口將繼續向大城市靠攏，其中粵港澳大灣區人口或會由現時的7,700萬倍增至2050年的1.5億。他認為，過往中央的城鎮化戰略出現重大偏差，企圖透過限制大城市擴展，鼓勵小城市發展，但由於違背人口遷移邏輯，最終導致一線城市樓價飆升。不過近年雄安新區、大灣區及長三角一體化等戰略相繼出台，反映當局的城鎮化戰略已重回正軌，未來沿海甚至內陸地區或會出現更多大型城市群。