【大灣區】星展冀5年內區內收入增速倍升　擬加快增聘人手

隨着粵港澳大灣區規劃綱要於2月出爐，本港各大銀行均密謀搶佔區內金融業商機。星展香港行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）表示，該行將重點吸納區內中小企客戶，目標是於5年內令大灣區業務收入增速倍升。

冀拓大灣區供應鏈金融服務

龐華毅於深圳出席該行論壇活動時稱，星展香港及星展中國將緊密合作，拓展區內企業金融市場。他指出，該行將主力針對大型企業、中小企及富裕階層客戶群，並會於個別行業選取關鍵公司，向其供應鏈提供金融服務。

龐華毅認為，星展於東南亞及香港擁有龐大網絡及經驗，於大灣區亦有70多個網點，可助內地企業連接亞洲市場。星展中國首席執行官葛甘牛補充指，將配合該行於香港的人才、資金及技術優勢，拓展內地業務。

龐華毅（左）認為，星展於東南亞及香港擁有龐大網絡及經驗，於大灣區亦有70多個網點，可助內地企業連接亞洲市場。（文顥宗攝）

內地客帶動中小企業務增長

龐華毅透露，去年星展香港的中小企業務增長中，有75%是由內地公司帶動，財富管理業務情況亦類近，相信中港機構對跨境投資的興趣將不斷增加。他揚言，今年將因應大灣區業務發展加快增聘人手，涉及範疇包括風險管理、財資管理、財富管理等。

然而大灣區商機引來眾多本港銀行垂涎，龐華毅被問及星展於大灣區的不足之處時，坦言該行品牌形象於內地仍有提升空間，而且吸納具國內外銀行經驗的人才亦有難度。

此外，金管局於上周發出首批虛擬銀行牌照，龐華毅指該行雖無申請牌照，但此舉反映當局對金融科技取態積極，對行業相當正面。他透露，該行計劃於今年第三季推出遙距開戶服務，涵蓋個人存款戶口、投資戶口等，長遠期望可覆蓋財富管理戶口。