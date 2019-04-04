內地6大銀行去年狂炒近3萬人　前線員工成重災區

本港首批虛擬銀行最快半年後便會面世，而在一河之隔的內地，金融科技衝擊傳統銀行業的趨勢持續。內地傳媒統計發現，去年6內地大型國有銀行合共裁員2.8萬人，集中在分行大堂經理、櫃員等易於代替、學歷要求較低的職位。

農行去年裁減近1.4萬職位

內地《證券時報》統計多間上市國有銀行業績，去年6間國有大行員工數目均有所減少，當中農業銀行（1288）減少約1.4萬人，建設銀行（0939）則減少約7,500人，而工商銀行（1398）、交通銀行（3328）、中國銀行（3988）、郵儲銀行（1658）亦分別裁減約3,700人、1,371人、1,000人及740人。

報道指，在被裁減的職位中，櫃位職員、保安、客戶服務等崗位首當其衝，去年農行櫃員減少約1.76萬人，管理人員則減少近4,700人。此外，農行低學歷員工亦大幅下跌，去年該行專科以下學歷員工減少4.5萬人。

另一邊廂，非國有商業銀行持續增聘人手，其中平保（2318）旗下平安銀行增員約2,100人，招商銀行（3968）則增長2,000人。去年內銀整體員工薪酬仍然錄得增長，14間上市銀行去年總薪酬支出為6,230億元人民幣，按年升6.7%。