【虛擬銀行】WeLab獲發第4張牌照　陳家強：會以科技踐行普惠金融

金管局宣布再發出1張虛擬銀行牌照，由本地金融科技初創WeLab奪得，目前當局已合共發出4張虛擬銀行牌照。

銀行牌照於今日起生效

局方發出新聞稿指，已根據《銀行業條例》向Welab Digital Limited（WDL）授予銀行牌照，以經營虛擬銀行，牌照於今日生效，根據公司業務計劃，其服務預期可於6至9個月內正式推出。金管局表示，仍在處理餘下4份被甄選的牌照申請，目前進展良好。

局方又指，引入虛擬銀行是香港邁向智慧銀行新紀元的關鍵舉措，亦是提升香港作為國際金融中心的優勢的里程碑，除了能推動香港金融科技發展和創新，更可為客戶帶來更好的體驗，以及促進普及金融。

圖為WeLab創辦人龍沛智。（資料圖片）

早前邀陳家強梁永祥加盟

WeLab於2013年由前銀行高層龍沛智創辦，主打網上借貸平台WeLend，早前曾獲阿里巴巴及李嘉誠投資，並請來財經事務庫務局前局長陳家強出任虛擬銀行候任主席、新鴻基金融前行政總裁梁永祥為候任行政總裁。根據公司文件，至今累積逾3,200萬註冊用戶，2017年淨利潤達到1,770萬美元﹙1.38億港元﹚。去年公司一度申請於港交所主板上市，惟申請於今年1月已失效。

WeLab創辦人兼行政總裁龍沛智指，很榮幸獲發虛擬銀行牌照，作為在香港成立的金融科技及創科企業，認為取得牌照是對WeLab創新理念和技術能力的肯定。前香港特別行政區財經事務及庫務局局長陳家強將成為WeLab 虛擬銀行董事局主席，他表示，虛擬銀行為香港的銀行和金融科技業發展開啟了嶄新的篇章。日後會肩負虛擬銀行主席責任，帶領團隊發揮WeLab的金融科技優勢，以科技踐行普惠金融。

當局於上月底發出首批共3個虛擬銀行牌照，3個中標財團分別由渣打香港、中銀香港（2388）及眾安在線（6060）牽頭，預料它們均會於6至9個月內提供服務。