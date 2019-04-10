中資租賃需求減弱 　戴德梁行：寫字樓租金按季升幅逾2年最慢

本港寫字樓市場去年第４季整體吸納量跌至負數，今年首季則回升至77,101平方呎。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，租賃需求大部分源於企業搬遷及整合空間的需要，特別是不少保險業將辦公室遷移到九龍東。

超甲級寫字樓租金按季跌0.4%

他指出，因應中資企業在港擴充減慢，租賃需求減弱，中區超甲級寫字樓租金按季跌0.4%；整體則按季微升0.2%，升幅為2016年第3季以來最慢。

未來走勢方面， 他預料整體租金水平平穩。中區超甲級寫字樓走勢，則要視乎中資機構租賃市場會否重新活躍， 以目前情況去看租金或會微微受壓，但由於未來數年沒有新供應，除非業主要盡快將寫字樓出租，否則沒有減價空間。

內地共享辦公室擴充步伐審慎

其他區份方面，他估計寫字樓租金或輕微上升1至2％，不過九龍東的情況較不穩，要視乎新建的寫字樓吸納情況，可否支持租金水平。

內地共享辦公室（Co-working space）龍頭氪空間（kr space）去年向華懋簽訂10年租約，租用將於今年次季入伙的灣仔One Hennessy共7層樓面，惟最終撻訂收場。被問到會否擔憂共享辦公室會出現退租潮。蕭亮輝認為，相關企業於過去1年已吸納大量的空間，目前處於鞏固期，未來會轉趨審慎，要視乎共享辦公室本身的出租率， 再決定擴充步伐。

另外，隨著大灣區發展，多了本港投資者及基金到內地購買投資物業，特別是廣州及深圳。蕭亮輝表示，由於在港借貸息口約2厘，而相關地區的投資回報可達4厘以上，加上升值潛力大，因此較受歡迎。