滙豐控股：世界經濟比1年前更難預測　可見將來維持現派息水平　

滙豐控股（0005）在英國舉行股東大會。主席杜嘉祺致詞時就指出，明白股息對股東的重要性，重申集團政策是在可見將來維持現時派息水平。

料中美貿易分歧持續影響市場情緒

前景方面，杜嘉祺指環顧當前形勢，世界經濟前景比1年前更難預測，受歐洲經濟疲弱影響，環球增長正在放緩，美國及亞洲經濟前景轉淡，全球貿易體系仍然受政治壓力，中美之間的貿易分歧，料將繼續影響今年餘下時間的市場情緒，他期望美國與中國之間的持續對話能夠達致正面成果。

密切留意「脫歐」發展

至於英國仍未就「脫歐」方案達成協議，他指集團會繼續密切留意事態發展，並根據形勢變化規劃整個歐洲的業務，確保提供的服務不受影響。

他又指，環球經濟增長比去年同期面對更多風險，集團正保持警覺，並繼續模擬及預測各種不同情境，作為風險管理措施一部分。

范寧認為集團在2020年前達致11%以上的有形股本回報的目標，已經踏出良好一步。（股東會直擋截圖）

冀今年內達收入增長高於支出增長

行政總裁范寧表示，去年四大環球業務的收入都錄得增長，列賬基準除稅前利潤增加至199億美元，按年增16%；有形股本回報達到 8.6%，較對上一年的6.8%顯著上升，認為集團在2020年前達致11%以上的有形股本回報的目標，已經踏出良好一步。

去年集團經調整收入增長率與支出增長率之差為負1.2%，未達收入增長高於支出增長（positive jaws）水平。范寧指，收入因去年第4季市況疲弱而遜於預期，重申達到positive jaws是重要目標，將致力在今年完成。

杜嘉祺表示，會密切留意英國脫歐事態發展。（視覺中國）

監管機構批准前提下繼續回購

另外，去年集團透過股份回購向股東返還合共20億美元，以消弭以股代息的中期影響，在取得監管機構批准的前提下，將繼續推行這項政策，並於中期內大致維持現時的股份數目。

地區業務方面，來自國際客戶的收入按年增加7%；亞洲總體經調整收入按年亦增11%，其中香港、中國及珠江三角洲增幅更達雙位數；雖然美國業務表現仍較預期遜色，但認為，已朝著正確方向邁進。又指「大灣區」已成為中國經濟發展同整合的核心，區內人口大約7,000萬，本地生產總值達到1.5萬億美元，預計2030年前增加兩倍。集團在珠三角地區建立可擴展業務的工作，意味正處於有利位置。