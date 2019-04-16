內地樓價升勢持續　中國3月70城市房價按年漲10.6%

內地樓價升勢持續！據中國國家統計局公布數據測算，3月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升10.6%，連升42個月，升幅更為2017年5月以來最高；按月則升0.6%，連升47個月，前月則升0.5%。

國家統計局城市司高級統計師劉建偉表示，各地繼續堅持因城施策、一城一策，保持政策的連續性，房地產市場總體平穩。

月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升10.6%。﹙視覺中國﹚

一線城市新建房價 按月上漲0.2%

據初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中︰北京和廣州分別上漲0.4%和0.8%，上海和深圳分別下降0.1%和0.3%。

二手住宅銷售價格按月上漲0.3%，漲幅按月擴大0.2個百分點。其中︰北京、上海和深圳分別上漲0.4%、0.3%和0.7%，廣州下降0.5%。

至於31個二線城市，新建商品住宅銷售價格環比上漲0.6%，漲幅比上月降低0.1個百分點；二手住宅銷售價格環比上漲1.2%，上月為下降0.2%。

35個三線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.3個百分點；二手住宅銷售價格上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.3個百分點。