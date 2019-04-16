國泰3月客運量增長2.5%　惟貨運量下跌

國泰航空（0293）公布3月客貨運數據，客運量有增長，但貨運則告下跌。

南亞、中東及非洲航班增長最勁

綜合國泰及港龍數據，3月合共載客311.13萬人次，按年上升2.5%。乘客運載率下降1.3個百分點至83.9%，可用座位千米數計算的運力則上升4.9%。

今年首3個月載客量按年上升3.7%，而運力則增加6%。

以收入乘客千米數計算，3月南亞、中東及非洲表現最佳，按年增長7.8%。

至於貨運，3月運載的貨物及郵件合共18.52萬公噸，按年下跌2.5%，而運載率下跌2.2個百分點至68.5%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則上升0.3%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌2.9%。

今年首3個月載貨量下跌4.9%，運力減少0.2%，而貨物及郵件收入噸千米數亦下跌5.5%。

料4月復活節價期較為樂觀

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示：「今年復活節假期較去年為遲，因此客運收入增長與去年比較會出現誤差。3月份載客量未能追上運力增幅，而商務艙及經濟艙的收益率亦受壓。至於4月份包括復活節假期的業務展望較為樂觀。」

他續指出：「貨運方面，貨運量及收益率按年跌勢持續，惟與過去兩個月相比，3月份由香港及中國內地主要市場運載貨品至地區及長途航點的表現有輕微改善。我們會繼續密切留意中美貿易談判發展對全球貿易走勢的影響。」