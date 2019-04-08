【國泰收購快運】去年開10新航點史上最多　國泰重點搶攻大灣區

今年國泰航空（0293）可說是三喜臨門，先是宣布轉虧為盈去年賺23億元；又公布以近50億元全購香港快運（HK Express），正式踏入廉航市場；再加上《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台，助國泰吸納更多大灣區客。 國泰航空顧客及商務總裁盧家培便跟《香港01》分享，在多個利好因素下，國泰如何捉緊這機遇時刻。

國泰航空去年轉虧為盈，賺23億元。（資料圖片）

今年初，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台，在「建設世界級機場群」方面提到要鞏固提升香港國際航空樞紐的地位，對此，本港最大航空公司國泰已做好準備，例如去年便陸續開航10個全新航點，包括布魯塞爾、哥本哈根、都柏林、南寧、濟南、華盛頓、達沃、棉蘭、開普敦和德島，創下年度開航最多新航點的紀錄。

國泰航空顧客及商務總裁盧家培表示，去年航點大增，令國泰的國際航空網絡再擴張，且這些新航點絕大部份是以往大灣區未連接的地點。他表示，大幅開設新航點後，今年國泰的重點工作之一，是透過「代碼共享」吸納更多大灣區客源。

「代碼共享」變相增加航點

大灣區綱要提到推動多式聯運代碼共用，即容許兩地航空公司跟其他運輸營辦者進行代碼共用，令旅客可以用同一張機票，接駁高鐵或其他交通工具，變相加強香港的樞紐功能，有利國泰服務珠三角地區。盧家培指，國泰是做代碼共享的先驅，去年2月和11月已分別跟金光飛航和珠江客運簽訂代號共享協議，將服務伸延至大灣區的多個碼頭，未來會將代碼共享由船擴展至車和高鐵。

國泰如此重視代碼共享，因為好處多多。首先，以往在網上搜尋機票，一般只會搜到機場作為出發或抵達點，但有代碼共享後，國泰變相有更多「航點」。例如國泰跟珠江客運簽訂代碼共享協議後，市民可直接在網上搜尋到由紐約至中山（中山港）的票價，令國泰覆蓋範圍更廣。

此舉同樣方便到旅客，大灣區旅客可直接在碼頭預辦登機手續，放低行李，然後坐船到香港機場旁的海天碼頭，之後只需作安全檢查，無須入境香港，已經可以直接到香港機場閘口登機。

在國泰網頁上可直接搜尋中山至紐約的票價資訊。（網頁截圖）

料珠三角旅客續增

2017年珠三角旅客約佔國泰營業額5%左右，盧家培指該數字至2018年應升至5%至10%之間，未來預計佔國泰營業額比重會更多，而這只是統計了大灣區經香港至其他地方的乘客。如果是其他地方的旅客經香港去大灣區的數字，則因較難統計，暫未有相關數字。不過整個大灣區人口有高達7000萬，絕對是商機處處。

香港機場近年一直加強往來珠三角的交通接駁，在海天客運碼頭旁的多式聯運中轉客運大樓及封閉行車橋預計最快於2022年啟用。盧家培表示，待該封閉行車橋開通後，屆時住在大灣區的中轉旅客可乘專用巴士直達機場，不用再辦理香港出入境手續，將大大方便旅客，屆時將是把代碼共享由「船」擴展至「車」的好時機。而跟高鐵的代碼共享，因欠缺先例可循，相信要更多時間準備和研究。

盧家培料珠三角旅客佔國泰營業額的比重會持續上升。（資料圖片）

中轉客助香港機場樞紐地位

對於國泰積極發展大灣區市場，盧家培強調，香港只有幾百萬人口，本來是養不起一間航空公司（國泰）飛去這麼多地方的，所以國泰要花好多心思同時照顧本地客和中轉客的需要。「一個典型例子是以色列特拉維夫，單是往來香港和特拉維夫的旅客是養不起條線的，但短短兩年時間，這條線就由一星期四班變到每日都有航班，靠的是來自各國的轉機客。」

他表示，國泰一向跟香港一起成長，以往飛的航點很多是金融中心，但香港近年積極發展創新科技，所以國泰新開的航點，例如波士頓、西雅圖、印度等都是創新科技的重鎮，相信可幫助香港和大灣區創新科技的發展。

大灣區有五個機場，競爭十分大。（資料圖片）

做好自己才是重點

不過大灣區地方雖小，已有五大機場（香港、澳門、廣州、深圳、珠海），大灣區的融合對香港機場和國泰來說，除了機遇外，也帶來更多挑戰。盧家培認為，大灣區人口這麼多、經濟增長迅速，餅是愈來愈大的，不是零和遊戲，重點是大灣區各航空公司能否善用自身優勢，克服挑戰，去迎合需求。

他認為，香港機場的優勢，第一在於香港機場的國際網絡，例如相較內地航空公司，國泰的國際航點更多樣化；第二是香港人效率較高，例如每每「打風」過後，香港機場很快便會回復正常。「我不是天真到相信無競爭，但重點是做到甚麼，才可以創新過別人、令客人鍾意，這些才是我關注的重點。」