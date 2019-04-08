【國泰收購快運】管理層反駁：收購快運後無壟斷　料廉航發展加快

國泰航空（0293）上月宣布以49.3億元收購香港快運（HK Express）100%股權，交易預計將於今年底或之前完成，屆時香港快運將成為國泰航空的全資附屬公司。國泰「鯨吞」HK Express，令不少人擔心出現「一家獨大」的局面。

國泰航空顧客及商務總裁盧家培接受訪問時直言該說法「是錯的」，因為國泰的競爭對手從來都不只限於香港，客人仍有好多選擇。例如香港飛往首爾，除了國泰外，還有9間航空公司選擇。「你其實看到哪些行業競爭少、無進步，又有哪些行業是打到頭崩額裂，這幾年時間我們絕對是痛定思痛改了好多東西。」盧家培慨歎。

對於有人擔憂國泰收購香港快運後會停推平機票，再無Fanfares，盧家培斷言否認，「Fanfares只會愈做愈大，愈做愈響，次數方面間中會有驚喜，所以大家記緊要望實國泰網頁和app。」

盧家培否認國泰收購快運後會出現壟斷。（洪嘉徽攝）

相信香港廉航日後發展會加快

國泰收購香港快運固然有助進軍廉航市場，但香港快運去年盈轉虧，由2017年錄得約6,000萬元溢利，去到2018年虧損高達1.41億元，前景欠理想，國泰對香港廉航的前景又是否有信心呢？盧家培稱，航空業競爭劇烈，機票價格愈來愈平，航空公司的經營在全球都是不容易的，但他認為香港廉航是有市場的。「其實整個航空業的發展，或者客人的需求都是愈來愈大的，所以是有需求大，無毛利，但我們有熱誠，這些加加埋埋，就是我們今日的處境。」

他認為香港廉航發展並不慢，不過因為機場三跑未起好令發展空間受阻，料日後發展有機會再加快。他強調，廉航作為另一種航空公司模式，對某些客人來說是有吸引力的，但並不代表傳統航空公司的客會全部被廉航吸走，因為兩個模式都各有支持者，所以國泰跟從事其他生意的人一樣，希望可以有更多的貨物，更多的客源。

國泰今年預計會增聘約2300名新員工。（洪嘉徽攝）

長遠會有乘客自助點餐

他又預告，國泰今年預計會增聘約2,300名新員工，遠多於去年的1,200人，其中不少是IT同事，以協助做好網絡保安、數碼化和其他創新服務。例如現時國泰正試行部份空中服務員用iPad點餐，料日後可普及至乘客自己自助點餐，「這只是時間問題，絕對會發生」。

盧家培強調航空公司一定要求突破和創新，「希望可以幫香港做返好個品牌，曾經何時香港又有球星，又有明星歌星，點樣可以將香港好的東西帶比全世界，帶比同胞，我覺得我們有角色可以做。」