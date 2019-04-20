微軟關注人權　拒絕在執法人員設備上加入臉部識別技術

臉部辨識是不少企業推崇的技術，在中國更用於保安監控。微軟卻反其道而行，拒絕加州執法機構的建議，宣布不會在警察的汽車及隨身鏡頭，安排臉部識別系統。

微軟總裁Brad Smith表示，基於人權問題，該公司拒絕了加州執法部門的建議。

婦女和少數民族 將不成比例地遇上大量盤問

微軟認為，如果安裝了臉部辨識系統，會導致無辜的婦女和少數民族不成比例地被盤問，因為人工智能（AI）主要「培訓」是觀看大量白人和男性照片。

多項研究發現，AI會錯誤標出女性及少數民族。

微軟同時向監獄提供臉部識別技術，認為在監獄內使用可提高安全程度。（路透社）

若執法人員身上裝上 擔心限制人們集會自由

Brad Smith在史丹福大學《以人為本的人工智能》會議上，表示微軟拒絕在在鏡頭上加入「在某個被自非牟利機構『自由之家』列為不自由的不具名國家之首都，廣乏在鏡頭上設置的臉部辨識系統」，認為如果加入的話，會壓制人們的集會自由。

不過，微軟同意向美國監獄提供人臉辨識技術，認為在那種環境之下，該技術可以提高安全程度。

他還表示，在政府有可能透過科技全面監視人民、部署自動武器以及其他無法逆轉的措施之下，拒絕在警方鏡頭安排臉部識別技術是人權承諾的一部份。

此外，Brad Smith還要求政府嚴格監管這些擁有臉部識別系統及其他人工智能科技的公司，警告如果沒有嚴格監管，人工智能競賽只會有累積最多數據的公司勝出。