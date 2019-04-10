IBM研發AI系統管理人力資源　連員工想辭職都預測得到！？

科技巨頭公司IBM研發出AI管理員工系統取代HR！？AI人工智能一直是科幻迷的夢想，雖然《The Matrix》仍只是電影情節，但科學家們已逐漸把它實現出來，捉棋勝過人類的AlphaGo、學習演算進化的Siri、自動駕駛汽車等面世後，如今IBM公布以超級電腦開發一套AI人力資源管理系統，能夠預測員工何時想離職，令公司更有效安排人手，最弔詭是IBM在現代化的管理下首先刪減了人事部（HR）三成員工！

IBM CEO Ginni Rometty日前接受外媒CNBC訪問時透露，他們以超級電腦「Watson」研發了AI人力資源管理系統，其運算準確度達95％，系統可評估多方面的數據，包括能預測旗下員工何時打算離職，令公司更有效率地去找到對的員工，商討職位、薪酬、教育及各種補償輔助的方案，留住有用的人才同時減少冗員。Ginni Rometty提到「挽留員工最好的時機，就是在他們萌生離職決定之前。」受惠於此系統的能力，IBM每年在人事方面節省了高達3億美金開支。



IBM CEO Ginni Rometty日前接受外媒CNBC訪問時透露研發人工智能管理公司，每年可節省高達3億美金開支。（CNBC截圖）

至於AI系統到底如何運作，Ginni Rometty並未有詳細說明，但就表示這只是IBM組織改革的其中一部分，使用人工智能去協助人類工作是他們的目標，目前就先在人力資源管理著手，由AI去分析每位員工的能力，令公司了理解他們的優勢和獨特技能，更精準地留住適合市場發展方向的人才，同時減省某些過剩及不符合公司要求的員工，取得勞資平衡。Ginni Rometty指通過雲端服務和現代化管理，IBM公司把人力資源部（Global human resources department）精簡了三成員工，從而令其他員工得到更多薪金和做更有價值的工作。Ginni Rometty認為不出10年，人工智能定會改變大部分公司的職業面貌，而這套系統不止IBM內部使用，還會授予其他客戶。

基本上每間公司都一定有簡稱HR的人事部／人力資源部，雖然某些無能HR往往會提出礙事的制度，而被前線員工嘲為「拖後腿部」，但有人工作總要有人事管理，假如像Ginni Rometty所指把這方面全交由AI去處理，讓人工智能取代了HR，是否真的夠人性化和合理？實在有待時間去證明了。



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