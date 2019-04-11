【職場AI】人工智能系成監控手段？　員工：做好工作，想歇也不行

科技無形中增長了打工仔的工作時間。但如果工作期間的一舉一動都被監控著又會如何呢？ 南京有清潔工人被要求戴上智能手錶，工作位置和狀況受到任天候監控，如果工人停留原地超過20分鐘以上，手錶會發出警報。 同時，英國亦有企業利用人工智能（AI）監察員工的電腦和其工作表現。

南京清潔工人被逼帶上智能手錶，如停留原地超過20分鐘，手錶就會發出警報聲。工人也會受到上司處分。（南京零距離影片截圖）

根據內地媒體報導，涉事公司向負責清潔工作的員工提供的智能手錶設有定位及計時監控功能，如果清潔工人停留在原地超過20分鐘，手錶就會自動發出「加油」的警報聲，而警報一出現，管理層亦可在監察屏幕上收到通知，然後上司就可直接前往員工位置了解。

在相關報導的影片中，有清潔工人表示，覺得戴上智能手錶後「沒有多大影響」，但亦有人質疑「路上搞乾淨就行了，不是規定15分鐘、半小時不能歇」，「神經病啊你來回跑」，更有人抗議「（管理層）靠這東西（監控員工），就出勤不出力」。

清潔工人的舉動都會成為數據，無時無刻都被監察著。（南京零距離影片截圖）

清潔工人的舉動都會成為數據，無時無刻都被監察著。（南京零距離影片截圖）

該地區綜合調度監控指揮中心表示，現時利用手錶對清潔工人進行三個方面的「全方位監管」：出勤統計、違規停留和脫離工作範圍。「工人在一個人地方不動20分鐘或以上，就屬違規停留，系統會自動警報。工人上班時間脫離工作區域，系統也會生成數據，數據會發送到各個分公司，由分公司對違規人員進行處罰。」

如果工人違規但道路清掃乾淨，又會如何處理呢？南京河西建環公司市場業務部部長張順平回應：「如果在這個地方停留了45分鐘或半小時以上，他（清楚工人）的巡迴保潔肯定是不達標的。」

情況不獨在中國發生

另一邊廂，即便是較開放的英國職場也發生同類事情。當地不少公司都使用「AI管家」全天候監控員工行為，引發爭議。

英國科技公司Status Today開發了人工智能系統Issak，包括律師行、地產公司和培訓公司等數十家當地企業客戶可透過此系統即時監察13萬位本地及海外員工的工作表現，包括電郵、檔案修改及見面對象等記錄。系統會透過10億動作數據來找出「人際網絡中的中心人物」，藉此更好分配工作量和責任，期望提升工作環境，減少壓力。開發商表示，希望這套系統能夠幫助僱主分析員工表現，評估他們合作程度、參與程求及領導力。所有數據由僱主控制，員工無權查看。

英國公司利用「Issak」AI系統監察員工的工作表現。（網上圖片）

然而，這AI人力管理系統引來當地大學教授的批評。英國特福德大學教授休斯（Ursula Huws）認為它只會增加工作壓力，員工不敢稍作休息，影響精神健康。而且，它也忽略了思考和創意勞動，「員工可能在思考，這是系統無法紀錄的，它對創意人員有何作用呢？」

Status Today行政總裁Ankur Modi聲稱系統有助管理層降低決策時的偏見和歧視、改善工作過量、分析員工的身心健康水平，但他承認系統有被濫用的風險，「公司很可能只用來提升生產力，卻忽略了員工福祉。」

AI到底有害還是有益於打工仔呢？這和其他技術一樣都屬於中性，好壞端看使用者的心態和出發點。不幸的是，從上述兩個個案可看出，雖然科技進步了，但使用者的思維卻還未跟得上。後果就是科技被僱主用作進一步剝削打工仔，勞工真的淪落成奴工了。

（資料來源：南京零距離、衛報）

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