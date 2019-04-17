香港航空股東爭拗升級　控股股東︰阻止關聯方交易及中飽私囊行為

香港航空股東之間爭拗升溫！該公司控股股東香港航空諮詢服務公司及Frontier Investment Partner今日再透過公關公司發聲明，指出在昨日（16日）舉行的股東特別大會上，已通過新董事任命決議，包括鍾國頌等在內新董事已即時控制香港航空，上述兩名股東表示會全力支持，又指出特別股東大會有若干法律意見支持，依足法定程序進行。

新聞稿又指出，香港航空正面臨嚴重的財務狀況及財務上的不當行為，香港航空控股股東的有關行動，旨在捍衛香港航空的財務穩健性，及阻止進一步的關聯方交易和任何中飽私囊的行為。

港航侯偉稱事件為股東間糾紛

近日港股股東之間的爭拗似有升溫。昨日兩名股東透過公關發出新聞稿，指出鍾國頌等人已獲委任為董事，鍾國頌更成為主席。而去年9月成為港航主席的侯偉，今日又以有關身份向員工發出內部信件，解釋今次董事會出現變動，並以「股東間糾紛」來形容事件。

據資料顯示，侯偉原為前稱海南航空的海航控股（上海﹕600221）高層，去年9月加入港航董事會，並出任主席。

他於信內指出在員工指支持下，公司會營運如常，高級管理層會繼續努力解決現有問題，以及會與管理層團隊採取實質行動，以保障港航未來，亦會向員工不斷更新公司情況。