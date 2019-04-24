標普納指再創收盤歷史新高　有三大原因

4月23日，美股收高，標普500指數與納指再創歷史最高收盤紀錄。可口可樂、聯合技術等大公司財報強勁，提振了市場情緒。

4月23日，標普納指齊創收盤歷史新高，標普500指數收漲25.71點，漲幅0.88%，報2933點。道鐘斯工業平均指數收漲145.34點，漲幅0.55%，報26656點。納斯達克綜合指數收漲105.56點，漲幅1.32%，報8120點。



標普500指數已突破其在2018年9月20日創造的歷史最高收盤紀錄2930點，但低於2940點的盤中歷史最高紀錄。

4月23日之前，道指的歷史最高收盤紀錄是2018年10月3日創造的26828點，盤中最高紀錄為26951點。納指的最高收盤紀錄為2018年8月29日創造的8109點，盤中最高紀錄為8133點。

有分析指出，這與美聯儲調整了貨幣政策方向、國際貿易關係逐漸改善，以及各大公司財報強勁有著密切的關係。

4月23日盤前，道指成份股可口可樂（KO）與聯合技術公司（UTX）均宣佈盈利超出預期。寶潔（PG）同樣宣佈盈利超出預期，但營收遜於預期。

美聯儲最新報告顯示，今年春季全美經濟活動依舊增長緩慢。其中，零售商的銷售情況普遍疲軟，而旅遊業情況喜憂參半，紐約的酒店入住率遠低於去年同期水準。但一些行業預計未來數月增長情況將好轉。

國際貿易局勢方面，據彭博報導，美國總統特朗普（Donald Trump）近日稱，他認為中美貿易談判將取得成功。特朗普在白宮一場活動上表示，中美談判正在順利進行，人們應該很快就會聽到相關消息。