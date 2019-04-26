習近平稱更廣領域擴大外資市場准入　將大幅縮減負面清單

今日上午9時30分，第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式在北京舉行，中國國家主席習近平出席開幕式並發表主旨演講。

習近平指出，要促進貿易和投資自由化便利化，旗幟鮮明反對保護主義，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。中國將同更多國家商簽高標準自由貿易協定，加強海關、稅收、審計監管等領域合作，建立共建“一帶一路”稅收征管合作機制，加快推廣“經認證的經營者”國際互認合作。

習近平指出，中國已實施准入前國民待遇加負面清單管理模式，未來將繼續大幅縮減負面清單，推動現代服務業、製造業、農業全方位對外開放，並在更多領域允許外資控股或獨資經營。將新佈局一批自由貿易試驗區，加快探索建設自由貿易港。中國將加快制定配套法規，確保嚴格實施《外商投資法》，並將以公平競爭、開放合作推動國內供給側結構性改革，有效淘汰落後和過剩產能，提高供給體系品質和效率。

習近平指出，中國擴大開放的舉措，是根據中國改革發展客觀需要作出的自主選擇，這有利於推動經濟高品質發展，有利於滿足人民對美好生活的嚮往，有利於世界和平、穩定、發展。中國也希望世界各國創造良好投資環境，平等對待中國企業、留學生和學者，為他們正常開展國際交流合作活動提供公平友善的環境。堅信一個更加開放的中國，將同世界形成更加良性的互動，帶來更加進步和繁榮的中國和世界。