「一帶一路」高峰論壇開幕　習近平：中國將擴大外資准入

今天（26日）上午，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式在北京國家會議中心舉行。 國家主席習近平出席開幕式並致辭，他表示，中國將採取一系列重大改革開放舉措，促進更高水準對外開放。 俄羅斯總統普京、哈薩克首任總統納扎爾巴耶夫、埃及總統塞西、智利總統塞巴斯蒂安·皮涅拉、馬來西亞總理馬哈蒂爾等人此後相繼發表致辭。

習近平說，「一帶一路」順應全球治理體系變革的時代要求，順應各國人民過上更好日子的強烈願望。（影片截圖）

據悉，這是中國兩年後再次就「一帶一路」倡議，舉行第二次重大國際會議。此次會議有來自37個國家的領袖和兩個國際組織出席。

+ 3 + 2

習近平表示，共建「一帶一路」，順應經濟全球化的歷史潮流，順應全球治理體系變革的時代要求，順應各國人民過上更好日子的強烈願望。

習近平說，各國應要秉持共商共建共用原則，宣導多邊主義，大家的事大家商量著辦，推動各方各施所長、各盡所能，通過雙邊合作、三方合作、多邊合作等各種形式，把大家的優勢和潛能充分發揮出來。

習近平指，「一帶一路」要堅持開放、綠色、廉潔理念，不搞封閉排他的小圈子。

習近平稱，各國要努力實現高標準、惠民生、可持續目標，引入各方普遍支援的規則標準，讓共建「一帶一路」成果更好惠及全體人民，為當地經濟社會發展作出實實在在的貢獻，同時確保商業和財政上的可持續性，做到善始善終、善作善成。

開幕式現場。（影片截圖）

習近平說，中國將同各方繼續努力，構建互聯互通網絡；我們將繼續發揮共建「一帶一路」專項貸款、絲路基金、各類專項投資基金的作用，發展絲路主題債券，支援多邊開發融資合作中心有效運作。我們歡迎多邊和各國金融機構參與共建「一帶一路」投融資。

習近平指，要促進貿易和投資自由化便利化，旗幟鮮明反對保護主義，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

支援各國企業合作推進信息通信基建

習近平表示，要順應第四次工業革命發展趨勢。他表示，中國將積極實施創新人才交流項目，未來5年支持5000人次中外方創新人才開展交流、培訓、合作研究。中國還將支援各國企業合作推進信息通信基礎設施建設，提升網絡互聯互通水準。

習近平表示，中國要致力於加強國際發展合作，為發展中國家營造更多發展機遇和空間，幫助他們擺脫貧困，實現可持續發展。

開幕式現場。（影片截圖）

未來5年將邀共建「一帶一路」國家1萬名代表來華

習近平說，我們要積極架設不同文明互學互鑒的橋樑，深入各領域人文合作，加強議會、政黨、民間組織往來，密切婦女、青年、殘疾人等群體交流，形成多元互動的人文交流格局。他表示，未來5年，中國將邀請共建「一帶一路」國家的政黨、智庫、民間組織等1萬名代表來華交流。

習近平表示，中國將採取一系列重大改革開放舉措，加強制度性、結構性安排，促進更高水準對外開放。

習近平提出了五點改革方向。

第一，更廣領域擴大外資市場准入。習近平說，中國已實施准入前國民待遇加負面清單管理模式，未來將繼續大幅縮減負面清單，推動全方位對外開放，並在更多領域允許外資控股或獨資經營。他表示，中國將新佈局一批自由貿易試驗區，加快探索建設自由貿易港，將加快制定配套法規，確保嚴格實施《外商投資法》。

會議現場。（影片截圖）

俄羅斯總統普京致辭。（影片截圖）

將杜絕強制技術轉讓，完善商業秘密保護

第二，更大力度加強智慧財產權保護國際合作。習近平說，中國將著力營造尊重知識價值的營商環境，全面完善知識產權保護法律體系，大力強化執法，加強對外國知識產權合法權益的保護，杜絕強制技術轉讓，完善商業秘密保護，依法嚴厲打擊智慧財產權侵權行為。他說，中國願同世界各國加強知識產權保護合作，創造良好創新生態環境，推動同各國在市場化法治化原則基礎上開展技術交流合作。

第三，更大規模增加商品和服務進口。習近平說，中國既是「世界工廠」，也是「世界市場」。中國將進一步降低關稅水準，消除各種非關稅壁壘。他表示，中國不刻意追求貿易順差。

第四，更加有效實施國際宏觀經濟政策協調。習近平說，中國將加強同世界各主要經濟體的宏觀政策協調，努力創造正面外溢效應，共同促進世界經濟強勁、可持續、平衡、包容增長。他表示，中國不搞以鄰為壑的匯率貶值，將不斷完善人民幣匯率形成機制。他又指，中國積極支援和參與世貿組織改革，共同構建更高水準的國際經貿規則。

第五，更加重視對外開放政策貫徹落實。習近平說，中國高度重視履行同各國達成的多邊和雙邊經貿協議，加強法治政府、誠信政府建設，完善市場化、法治化、便利化的營商環境。

俄羅斯總統普京、哈薩克首任總統納扎爾巴耶夫、埃及總統塞西等此後相繼發表致辭。