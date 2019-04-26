管濤評中國經濟政策　為何「一動不如一靜」？

中國經濟情況令不少人迷茫，汽車銷量未止跌，豬肉價格受到非洲豬瘟影響，但第1季經濟數據卻遠超市場預期。環球市場及本地經濟未明朗，政府政策走向何方？中國金融四十人論壇高級研究員管濤就認為，現時應該「一動不如一靜」。

中國第1季經濟增長6.4%，按季基本持平，超出市場預期的6.2至6.3%水平。

要推動內需 填補外需放緩的經濟增長空間

管濤發表評論文章，指出經濟趨穩受惠於外需，但往後內需仍要發力。首季貨物和服務爭出口額對經濟拉動作用，按年增加2.06個百分點，但最終消費支出和資本形成對經濟增長的拉動作用，分別回落了1.13及1.33個百分點。

去年內需外需要良好互補，管濤希望今年全球貿易增長放緩的情況下，要擴大國內消費及投資需求，以支持穩定增長。他表示，減稅降費、增加基建投資以及刺激居民消費的政策推出之後，預計內需擴張力度會加大。

管濤指出，今年外需增長放緩，中國要刺激內需更大力擴張，以支持整體經濟增長。（中新社）

穩就業仍然重要 保持溫和通脹有利降成本

就業方面，穩就業任務仍然重要，建議政府要做好重點群體就業工作，加強職業技能培訓。

管濤認為，物價溫和上漲有助企業提高盈利水平，降低企業實際融資成本。貨幣政策對此應該有一定的容忍度，因為實際利率下降也是降成本的重要方法。

流動性充裕 政策不宜過早轉向及過大刺激

近期市場擔心流動性緊縮，管濤認為「很可能是自己嚇自己」。他引用最近的上海銀行間同業拆息（SHIBOR）走勢，指出人行雖然沒有如市場預期般進一步寬鬆，但其實市場流動性相對於前期仍較為充裕。

總括而言，管濤一方向認為政策不宜過早轉向，否則前功盡廢。另一方面要保持耐性，等待已推出的政策發揮作用，避免過度刺激。再者，中國應堅持高質素發展、供給側結構性改革以及高水平對外開放，進一步激發市場微觀活力。