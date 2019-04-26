Sony遊戲業務進入調整期　降全年盈利預測45%

Sony公布2019年4月至2020年3月的2020年度盈利預測，預計按年大減45%至5,000億日圓。雖然銷售額預計可以增長2%至8.8萬億日圓，但經營收入將下跌9%至8,100億日圓。

PS4銷量再減少 市場料2020年才出新機

營利減少主要是由於遊戲及網絡業務周期影響。PlayStation 4主機、手機遊戲等銷量預期會減少，以及業務改革令成本增加，是公司最大困難所在。

PS4已經面世5年，市場預期Sony會於2020年推出新一代遊戲機，而該款新機的開發費用正在增加，但同時高利潤率的自家製遊戲減少，令到盈利能力下降。

2019年度純利爆升86.7% 因遊戲大賣

Sony截至2019年3月的2019年度銷售額按年增長1.4%至8.67萬億日圓，經營收入按年增長21.7%至8,942億日圓，純利增長86.7%至9,162億日圓。

PS4遊戲機銷量繼續下滑，外界預期Sony要到2020年才會推出新一代主機。（路透社）

期內PS4遊戲機銷量下降，但遊戲大賣，再加上付費會員系統PlayStation Plus用戶數量增加，遊戲及網絡業務銷售額按年增加19%至2,310.9億日圓，經營收入按年增加1,336億日圓至3,111億日圓。

至於手機方面，智能手機銷量按年大跌31%至4,980億日圓，經營虧損擴大695億日圓，至971億日圓。