Sony在東京推出網約的士服務S.RIDE　一個App預約+付款

2019年世界盃欖球賽、2020年東京奧運轉眼就到，屆時大量遊客湧到東京，交通問題將會是重大挑戰。Sony聯同五大的士公司推出網約車服務，只要一個App就能夠在Call的士和付款，已經在東京率先推出。

Sony旗下網約車公司Mintaku社長西浦賢治希望，這項服務幾年之內，可以趕上目前市場最大的公司日本出租車。

目前加盟的五間的士公司，在東京擁有超過1萬輛的士，加起來當地市佔率第一。

可QR Code支付 簡單易用

該網約的士程式名為S.RIDE，操作簡單，可以預先約定時間和地點，並可選擇在車內付款還是透過QR Code支付。

使用時，系統會自動聯絡最接近的的士，並會指示到最近可停泊的地方，毋須自行輸入位置。乘客可以在App內設定目的地，的士內的平板電腦就會自動顯示地點及路線，毋須口頭通知司機，避開語言不通的問題。

確認車資之後，系統會向乘客及司機各自發出一條訊息，不用擔心開天殺價。

以AI預測需求 預先調動車輛

西浦賢治表示，每月搭的士4次以上的用戶，將是他們的目標。而下一步將會加強其他功能，例如在的士使用人工智能（AI）以預測需求，再預先調動車輛。公司亦正在開發使用Sony成像技術的安全駕駛系統，冀未來幾年投入服務。