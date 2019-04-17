SONY PS5 公佈！行SSD支援8K有光線追蹤　規格強勁定價幾錢？

Sony正開發第五代PlayStation（暫稱PS5）主機是公開的秘密，畢竟PS4已屆每六年換代之時。外媒Wired網站日前於Sony加州總部專訪首席系統工程師Mark Cerny，他公開部分PS5的硬件規格，新主機並非流於PS4 Pro升級版，而是全部硬件大幅升級！

對於第五代的PlayStation新主機是否跟慣例稱為PS5，Mark Cerny只報以神秘微笑不置可否。最重要的是，Cerny透露新主機必然在其CPU和GPU運算能力方面大為增強，能夠提供以前無法實現的圖像保真度和視覺效果。PS5將使用AMD晶片處理器（第三代的八核心AMD Ryzen系列），並採取7nm的Zen 2微架構。其GPU為一粒以Radeon Navi系列影像處理器為基礎的訂製晶片。新主機暫定價為499美元（約港幣3,900元）。

萬眾期待的Sony第五代PlayStation（暫稱PS5）遊戲機正式有資料曝光！（設計圖片）

Radeon Navi特訂GPU不但支援最高8K解像度（是最高）畫面輸出，還支援光線追蹤（Ray-Tracing）技術。光線追踪優勝之處是視覺效果，能模仿場景中光線從物體反射到另一物體的方式。所以即使是實時渲染（Rendering），也可以更準確地渲染光線反射的表面，以及通過玻璃或液體等異質媒介時的光線折射，大大提高物理質感的真實感，令玩家宛若暴露在真實環境的光線中。

音響聲效方面，Mark Cerny​坦言他由一個Gamer身份角度出發，也不滿PS3升級至PS4時音效沒有太大進步，因此承PS5將大幅提升。AMD晶片處理器還包含一個用於3D立體音效的訂製單元，提供具備高代入感的環繞音效系統，Cerny認為此項技術將「重新定義」聲音在遊戲中可以發揮的作用，表示不用耳機、只靠電視本身的揚聲器和環繞聲，便足以使玩家享受「親歷其境」之感。

網民想像的PlayStation 5 PS5設計概念圖（點擊放大）：

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Cerny表示，從2015年秋季開始開始同遊戲開發者討論他們想在下一代主機加入的新元素時，他一次又一次地聽到「雖然不可能，但新機可以擁有SSD嗎？」畢竟，PS4​讀取遊戲的速度仍未如理想。於是，新世代PlayStation放棄了傳統機械式硬碟，改用SSD為標準備配，大幅加快讀取速度。Cerny以《Spider-Man》為例​，有了SSD，遊戲的新場景​由現時的 15 秒大幅縮短至0.8 秒。​這只是SSD的高效之一，場景渲染的速度，以及遊戲角色在這個場景中移動的速度都可大大加快。​

網民想像的PlayStation 5 PS5設計概念圖（點擊放大）：​

Cerny又指，新世代PlayStation跟PS4架構相似，因此能向下支援PS4遊戲，亦能使用現時的PlayStation VR的Headset，讓主機跨世代交接有適應期。同時他確認新PS仍會繼續支援實體遊戲光碟，不會全盤走向雲端下載遊戲的經營模式。有見Sony宣佈不參加今年夏季E3，可預料PS5將不會在今年內推出。外界預期實際發表時間或在2020年第三季。

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