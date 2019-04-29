視覺中國年報顯示　版權使用費收入佔營業收入逾70%

詳細拆解視覺中國的營業收入構成，圖片版權依然是其絕對的主力業務。

4月26日，中國首家互聯網圖片公司視覺中國發佈2018年年報，營業收入為9.88億元（人民幣‧下同），同比增長21.3%；淨利潤達3.21億元，同比增長10.45%。在2018年年報中，視覺中國特意指出，2018年公司通過法律訴訟勝訴的判決金額佔比小於主營業務收入的1%。

不過，根據其年報資料顯示，2018年實現營業收入9.88億元，相比較於2017年的8.14億元增長21.27%；實現淨利潤3.21億元，相比較於2017年的2.91億元增長10.45%。

在2018年上市公司普遍陷入虧損潮的情況下，視覺中國的營業收入和淨利潤依然保持著雙位數的高增長，其業績相當扎眼。受4月11日起發生的“黑洞照片版權事件”影響，視覺中國網站已下線整改，同時天津網信辦還對視覺中國一子公司做出了罰款30萬元的行政處罰。

毛利率超高 逾68%

上述年報資料還顯示，視覺中國2018年視覺內容與服務，也就是版權使用費收入7.82億元，佔營業收入的比重超過70%，這塊收入呈現出2個明顯的特徵：一個是收入的高速增長。版權使用費2018年的收入增長達到33.95%，成為視覺內容與服務、廣告創意服務、數位娛樂、軟體資訊服務四個板塊中收入最大、增長最快的業務。另一個則是超高毛利率。年報資料顯示視覺中國版權使用費2018年的毛利率竟然高達68.58%，堪稱暴利。

據中國產業資訊網發佈的一份2018年視覺創意行業市場規模調查分析報告曾顯示，視覺中國在商業類圖片的市場份額占到50%。