視覺中國網站何時重開？　官方：整改不到位不恢復

內地最大商業圖片平台「視覺中國」聲稱擁有黑洞相片版權後引發爭議，其後又被揭發將國旗、國徽圖片標註版權，陷入輿論危機。公司於本月11日公開道歉並宣布關閉網站整改。 今日（21日）有內地傳媒報道，網站已經小範圍恢復，但之後視覺中國官方澄清，公司只是進行內部測試，網站仍未重開，會繼續整改，並承諾「不到位不恢復」。

視覺中國在官方微博否認網站即將恢復。(網站截圖)

據鈦媒體報道，視覺中國PC端網站於21日已經小範圍恢復上線，部份有效賬號可正常登錄，主要包括部份機構賬號。但是圖片下載仍未恢復。視覺中國相關人士向媒體表示，目前視覺中國技術團隊正在進行小範圍測試，下載功能預計將於4月22日正式恢復上線。

但是《香港01》記者今日再度嘗試瀏覽視覺中國的網站，並希望以公司賬號登入並下載圖片，但未能成功。視覺中國的網站仍然顯示「視覺中國網站目前正在進行內容整改及升級維護，給您帶來的不便我們深表歉意。」

視覺中國官方微博回應指，當天網傳該公司網站部份恢復上線，實際情況是公司正進行階段性內部整改測試，並已結束，網站未恢復上線。聲明中又提到會嚴格按照國家有關法律法規的要求繼續整改，承諾整改不到位不恢復網站服務。

視覺中國自從今個月11日爆出版權風波後，網站一直關閉停運。上周四（18日），天津網信辦稱，視覺中國的多張圖片中包含有「敏感有害訊息標註」，違法相關法律及規定，因此對其作出行政處罰30萬元人民幣。