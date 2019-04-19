標註敏感有害訊息遭罰30萬　視覺中國再道歉：全面篩查平台內容

內地最大商業圖片平台「視覺中國」陷版權風波後一直關閉停運，至周四（18日）晚，天津網信辦稱，視覺中國的多張圖片中包含有「敏感有害訊息標註」，違法相關法律及規定，因此對其作出行政處罰30萬元人民幣。 同一晚，視覺中國發布致歉聲明，做出四點承諾，稱會對平台內容和產品服務進行全面篩查，並將探索建立符合中國市場的版權保護模式。

「視覺中國」聲稱擁有黑洞相片版權後引發爭議，其後又被揭發將國旗、國徽圖片標註版權，陷入輿論危機。（資料圖片）

在致歉聲明中，視覺中國表示，高度重視「黑洞」圖片引發的公眾質疑和討論。又指經過深刻反省，其認識到自身企業社會責任意識薄弱，在產品服務和版權保護工作中存在著突出的管理問題，對行業風氣造成了不良影響。

此外，視覺中國還做出四點承諾：

1. 嚴格遵循國家有關法律法規的規定，對平台內容和產品服務進行全面篩查，確保權屬標示清晰明確，授權機制合法合規。 2. 建立符合中國市場的版權保護模式。將參與「劍網2019」項行動，尊重行業內利益攸關方的訴求，共建合規、合理、合情的產品服務定價和版權保護工作流程，並主動接受監督。 3. 加強與主管部門、行業協會和業內專家的定期溝通，共同探索符合中國市場需求的圖片版權確權、授權、保護和爭議解決機制。 4. 為內容創作者提供更加專業透明的服務，保護和激勵內容創作者創作出更多的優秀作品。

視覺中國還表示，將在近期陸續推出具體措施。

對於天津網信辦的處罰決定，視覺中國18日晚也透過微博表示，會誠懇接受處罰，今後將嚴格遵守國家法律法規的規定，切實履行平台主體責任。

不過，天津網信辦及視覺中國未有交代所謂「敏感有害訊息標註」的具體所指。但據此前報道，視覺中國網站除了被揭發擅自將黑洞照片，甚至國旗、國徽的圖案列作「版權所有」外，更將與毛澤東相關的照片標註「獨裁者」。

（澎湃新聞）