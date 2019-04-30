平成30年無通脹？　日本45%食品及日用品降價

日本將要更改年號，從平成步入令和時代。平成初年正值日本泡沫經濟，之後泡沫爆破，不少產品變得便宜，總結令和30年間，竟然多達45%食品及日用品減價。

1980年代表日本旅行是十分昂貴的活動，不過近年很多產品都變得便宜，不少香港人都喜歡去掃貨。

742種商品價格較30年前低

《日本經濟新聞》統計了全國460間超級市場的日經POS系統（零售終端訊息管理系統）資料，對比1989年及2018年的價格，共調查約1,600種商品。

30年前後對比，日本有多達742種商品減價，佔調查商品的45%。另有896種商品加價，比例為55%。

日本超市售賣貨品之中，竟然多達45%商品價格，較30年前更低。（路透社）

寵物食品供應增加 價格大跌76%

減價最大的是寵物食品，原來30年前還不太流行養寵物，當時寵物食品市場很小，價格自然很高。現在供應增加，價格較30年前大跌76%。

文具及日常用品由於轉到中國生產，不少產品減價，例如繪畫顏料就降價69%。

旅客到日本少不免要買飲品，PET塑膠樽裝飲品價格大跌了59%，碳酸酒則降價了24%。

減肥食品價格 30年飆升4.3倍

不過，有些東西則漲價數倍。各位需要減肥的女士要留意，日本減肥食品價格30年飆升4.3倍。

此外，口罩漲價了3.3倍，鉛芯筆亦漲價2.2倍，穀物片食品亦漲價5成。

超市自有品牌增加 拖低整體價格

報道分析不少產品30年來價格下跌的原因，其中一項可能是超市愈來愈多自有品牌。一般來說，自有品牌較其他品牌的價格低，而當地超市的自有品牌，由1989年的857種大升至2018年的1,270種，不單止咖哩磚等食品，就要葡萄酒、水壺甚至唇膏都有超市自家品牌。