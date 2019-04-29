炒日本樓？　當地住宅空置率高達13.6%！

近年不少公司推介購買日本物業，標榜升值潛力高。但買外國樓猶如隔山買牛，要十分了解當地市場才行。日本總務省就公布數據，截至2018年10日，國內住宅空置率高達13.6%，創新高，佔較5年前增加0.1個百分點共有846萬個住宅單位空置，較5年前的調查增加約26萬間。

住宅總數大增179萬個

總務省數據顯示，今次調查的空置單位數目，較2013年大增26萬個，佔整體比例上升0.1個百分點。住宅總數則增加179萬個，達到史上最高的6,242萬個單位。空置率上升，與當地人口下降有關。

至於向城市空置住宅情況，東京都新增大住宅數量最高，為31萬間，此外神奈川縣15萬間，千葉縣14萬間，琦玉縣12萬間，大阪府有9萬間等。東京都、神奈川縣、千葉縣及琦玉縣這「1都3縣」的新增房屋數量佔全國新增量約四成。

431萬個空置單位招租

在空置單位之中，出租用的就有431萬個，標售的有29萬個，另有347萬個長期無人居住及計劃拆除的住宅。

《日本經濟新聞》指出，大都會以外地區人口減少，推高空置單位數量。雖然政府相繼推出促進利用二手物業及拆除老化空置住宅等政策，但處理進度跟不上空置單位增加的速度。

空置單位比例最高的是山梨縣，達到21.3%，其次是20.3%的和歌山縣、19.5%的長野縣，以及19.4%的德島縣。