誰說韓妹是野蠻女友？　調查指8成韓國女性有意出錢買樓

早年一齣《我的野蠻女友》，令韓國女性「污名化」，但其實談到人生大事，韓國女性並不「野蠻」。有調查指，韓國有八成未婚女性都願意出資買樓，與男伴一同負擔。

4成受訪男性 願意全數負擔買樓

《韓聯社》引述韓國保健社會研究院的調查顯示，有40.4%未婚男性有意全數承擔購買新婚住宅，只有5.8%女性表示會全數付款。而有2.3%男性表示根本不想出錢買樓，有同樣想法的女性則有12.1%。

42.4%人認為 買樓開支男女各半

該調查在網上訪問了3,002名未婚男女，年齡介乎25至39歲。普遍來說，男女都願意共同付擔買樓開支，57.3%男性有這樣想法，而女性則有82.2%。

有42.4%受訪者認為，男女應該各自付出一半樓價，57%人認為男性應付出比女性多，只有0.6%人認為女方付款應比男方多。

這種情況看來比起中國來說好得多，近年內地不少討論都表示，女性要求男性有樓才考慮結婚。

韓國男女較願意一起買樓，那麼兩方心目中的出資額如何呢？男性有計劃支付1.37億韓圜，而女性則有意付出6,700萬韓圜。

至於有沒有這筆錢，有29.8%男性及15.6%女性表示資金已籌足，儲了部份資金的男性有45.8%，女性有56.7%。而未準備儲錢買樓的男性有24.4%，女性則有27.6%。