人工追不上樓價升幅　內地80後湧泰國買樓

全球多個地方的樓價，近年都被炒到上天價，除了香港、墨爾本、溫哥華之外，中國一線城市亦不例外。有報道指，內地80後未能在當地買樓，轉而到泰國置業「保值」。

《21世紀經濟報道》訪問了一些在泰國買樓的內地80後，以了解他們的想法。

內地供樓負擔比率高企 80後不願做「接盤俠」

有在泰國買樓並在當地開設地產代理公司居泰華人表示：「我不是最早一批在泰國買樓的人。2016年以來，愈來愈多的人在泰國買樓，主要是北上廣深一線城市的中產階層。」

他透露了到泰國買樓的原因：「作為80後，買樓比較晚，收入趕不上內地樓價上漲，也不想變成『接盤俠』。」

根據易居研究院數據，2018年樓價與收入比率（即供樓負擔比率）最高的城市是深圳，達34.2倍。

有研究顯示，中國一線城市的樓價收入比率高企，深圳以34.2倍居首，80後薪金追不上樓價升幅。（視覺中國）

部份泰國樓盤 達到49%外國買家上限

根據世邦魏理仕3月20日發表的數據，在泰工作的中國人8年增長了185.25%，是市中心區的住租租務需求來源。

而近兩年，中國人買樓的個案大幅增加，有開發商表示，旗下住宅買家近一半都是外國人，當中最主要的是中國人，部份樓盤達到了政府最高49%外國買家的限制。

泰國樓「難炒」 內地客多數長期持有

與幾年前的「炒樓團」不同，上述居泰華人指出，近期到泰國買樓的中國客，以長期持有較多。他指出，曼谷每年住宅供應量都不低，「炒樓除非有大量資金和渠道，可以（從開發商）拿到比較大的折扣，轉賣時才有比較大的優勢，否則難以找到買家。因為新的買家會考慮付款能力，以及房子的稀缺性等。」

他指出泰國年輕人以租住為主，當地人收入不高，心態上也沒有儲蓄、買房養老等觀念。