3月零售銷售微跌0.2%　業界料4月跌幅擴大　五一黃金周難挽頹勢

雖然近期本港「股樓皆升」，惟據政府數字公布，首季經濟增長為近10年最差，零售市道亦未走出寒冬。3月零售業總銷貨價值臨時估計為397億元，按年微跌0.2%，首季零售銷售則下跌1.2%。業界認為，4月零售銷售跌幅仍會擴大，最快要第4季才有望反彈。

內地訪港旅客數字增長強勁，惟人均消費下降，加上中美貿易戰影響消費情緒，依然打撃零售市道。3月主要銷售下跌的商品為高價值商品，包括珠寶鐘錶（-2.6%）、服裝（-2.3%）及電器及其他未分類耐用消費品（-15.6%）；升幅則由民生消費用品帶動，包括超級市場貨品（+3.3%）、藥物及化妝品（+2.5%）、百貨公司貨品（+5%）及食品、酒類飲品及煙草（+3.6%）。

謝邱安儀認為，短期內本港股市及樓市回穩，有助穩定市場情緒。（歐嘉樂攝）

料4月銷售跌幅擴大

零售管理協會主席謝邱安儀在電話會議上表示，3月銷售數字與預期相若，期內本港舉行電動方程式大賽，吸引海外及內地旅客訪港，訪港人數按年增加17.3%，過夜客數目亦有所上升。不過，她卻估計4月跌幅將擴大，部分會員向她反映4月銷售持平或微跌，主要由於經濟前景仍然不明朗，該月較多下雨天影響生意等因素。

她指出，短期內本港股市及樓市回穩，有助穩定市場情緒，但消費者仍然偏向保守及審慎，預期今年第二季零售市道與首季相若。長期表現取決於中美貿易戰的走向，現時中美談判已接近尾聲，即使雙方於本月順利達成協議，零售業正處於疲弱狀況，走向復甦需要一段時間，相信最快於第四季市道重返升軌。

零售業界對今年五一黃金周的零售銷情，鐘錶及珠寶等產品銷售可錄增長。（視覺中國）

料五一黃金周銷售僅持平

五一黃金周方面，她指首2天訪港旅客按年增加24%，旅遊旺區如尖沙咀及銅鑼灣出現人頭湧湧的情況，但由於去年市道暢旺的高基數效應，業界預期五一黃金周銷售會按年持平。她謂內地客消費目標改變，以日用品及必需品為主，預計超市、百貨、藥物及化妝品生意會錄得升幅，珠寶鐘錶類會持平或微升，電器類則錄得跌幅。